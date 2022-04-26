26 апреля 2022, 17:11
Новый роскошный британский внедорожник: первые фото и дата премьеры
Компания Land Rover готовится представить внедорожник Range Rover Sport нового поколения. До премьеры осталась буквально пара недель, а пока британский автопроизводитель позволил заглянуть в салон роскошной новинки.
Дарья Климова Фото: Land Rover
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Фото: Land Rover
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Интерьер, судя по опубликованным изображениям, сохранит минималистичный дизайн с огромным экраном медиасистемы на центральной консоли. Немного изменился размер дефлекторов вентиляции. Две большие шайбы ниже, вероятно, отвечают за настройки климата в салоне. Третья шайба, расположенная справа от рычага КПП, служит для управления медиасистемой. Также появился новый мульти-руль, за которым должна скрываться цифровая панель приборов. Все подробности узнаем 10 мая.
Упомянутые модели: Land Rover Range Rover (от 6 304 000 Р)
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