Новый Range Rover для России: моторы и технические подробности
Фото: JLR
Фото: JLR
Фото: JLR
Фото: JLR
Фото: JLR
Фото: JLR
Фото: JLR
Фото: JLR
Фото: JLR
Все агрегаты сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» ZF, системой полного привода с муфтой подключения передней оси и двухступенчатой «раздаткой» BorgWarner. В базовое оснащение войдет пневмоподвеска и полноуправляемое шасси, а также кожаный салон, трехзонный климат-контроль, аудиосистема Meridian, и 21-дюймовые колесные диски.
Все внедорожники, кроме «младших» с 249-сильным мотором, можно будет заказать как в стандартной, так и в длиннобазной версии. Покупатели смогут выбирать из пяти уровней оснащения: SE, HSE, Autobiography, First Edition и SV. Удлиненный Range Rover можно будет заказать с трехрядным салоном.
Официально продажи стартуют весной. Цены пока неизвестны, но дилеры уже начали составлять списки потенциальных покупателей. Range Rover уходящего поколения стоит не менее 8,1 млн рублей, поэтому стартовая цена новинки может вплотную приблизиться к 10 млн рублей.
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- 10 054 430 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
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- 12 400 430 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 11 900 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 11 450 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
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