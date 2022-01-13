Новый Toyota Land Cruiser 300 разбили на краш-тесте: смотрим, что из этого получилось
Фото: ANCAP
Фото: ANCAP
Фото: ANCAP
Фото: ANCAP
В тестах принимал участие внедорожник с полным набором подушек безопасности, в том числе боковыми подушками для защиты головы и грудной клетки. Комплекс систем активной безопасности включает в себя систему автономного экстренного торможения, систему удержания в полосе движения и систему предупреждения о выходе из полосы, а также адаптивный круиз-контроль.
В России продажи Toyota Land Cruiser 300 начались летом 2021 года. Покупатели могут выбирать между дизельным (3,3 литра, 299 л.с.) и бензиновым вариантом (3,5 литра, 415 л.с.). В первом случае цены начинаются от 5 845 000 рублей, во втором – от 5 897 000 рублей. За топовый внедорожник просят минимум 8,2 млн рублей.
- 2 950 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 2 665 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 2 970 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 4 550 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 7 490 000 РToyota Land Cruiser 2019 в Москве
- 3 830 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 3 300 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 12 690 000 РToyota Land Cruiser 2021 в Москве
- 2 650 000 РToyota Land Cruiser 2007 в Москве
- 5 000 000 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
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