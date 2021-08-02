2 августа 2021, 08:49
Новый Toyota Land Cruiser Prado получит необычный мотор: первые подробности
Компания Toyota разрабатывает новую силовую установку на базе дизельного мотора. Первым новинку должен получить внедорожник Land Cruiser Prado следующего поколения, премьера которого ожидается в следующем году.
Дарья Климова Фото: BestCarWeb
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За основу возьмут ныне существующие дизельные двигатели объемом от 2,5 до 3,5 литра. Ожидается, что первым новую гибридную установку получит Land Cruiser Prado следующего поколения. Вслед за ним дизель-электрическими моторами обзаведутся коммерческие автомобили, например, микроавтобусы и фургоны Hiace или минивены Granace. Не исключено, что все машины Toyota, предназначенные для домашнего рынка, к 2030 году станут гибридами.
Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser Prado (от 1 939 000 Р), Toyota Hiace (от 2 387 000 Р), Toyota Grand Hiace
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