Обновленный Skoda Kodiaq едет в Россию: цены начинаются от 1,96 млн рублей
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Обновленный кроссовер в комплектации Active с 1,4-литровым мотором (125 л.с.), 6-ступенчатой МКП, передним приводом будет стоить от 1 961 000 рублей. Это почти на 60 000 рублей дороже, чем базовая версия дореформенного Kodiaq. В список стандартного оснащения войдет 8,0-дюймовый экран медиасистемы, ESP, светодиодные фары, «противотуманки», многофункциональное двухспицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot, двухзонный климат-контроль, электропривод и подогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений, пять подголовников и центральный подлокотник между передними креслами.
В более дорогих версиях появляется 9,2-дюймовый экран медиасистемы, премиальная аудиосистема Canton с 10 динамиками, цифровая «приборка» и функция беспроводного подключения SmartLink. Сборка обновленного Skoda Kodiaq продолжится на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
- 2 890 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 2 250 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 2 383 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 2 600 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 2 690 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 1 690 000 РSkoda Kodiaq 2018 в Москве
- 1 550 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 2 730 000 РSkoda Kodiaq 2019 в Москве
- 3 080 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 3 100 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
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