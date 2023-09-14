Очередное жуткое ДТП на «Скандинавии»: машину разорвало надвое
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Напомним, ровно неделю назад, около 10:40 утра в 6 километрах от этого места (на 59-м км «Скандинавии») большегруз протаранил группу девочек велосипедисток. Тогда две спортсменки, 14 и 15 лет, погибли на месте, одна пострадавшая до сих пор остается в реанимации.
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-
22.03.2023, 11:09
Автомобильные воры придумали новый варварский метод: страдают владельцы BMW
Владельцы BMW рассказали о новом варварском способе взлома автомобилей. Злоумышленники просверливают в дверях отверстия, сигнализация при этом не срабатывает.Читать далее
-
11.01.2023, 08:37
Взгляните на BMW 3-Series Gran Limousine, которого у нас никогда не будет
Значение азиатских рынков для европейских автопроизводителей продолжает расти. C учетом местной специфики компании вынуждены выпускать экзотические версии своих моделей, которые вряд ли когда-то получат глобальный статус.Читать далее
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21.11.2022, 12:31
Какие подержанные автомобили подешевели в 2022 году
Цены на новые автомобили стремительно росли на протяжении всего 2022 года. Похожая тенденция наблюдалась и на вторичном рынке. Однако, далеко не все популярные модели прибавили в цене, некоторые стали стоить ощутимо дешевле.Читать далее
-
14.06.2022, 13:23
Воры разобрали BMW за несколько часов
Обычно автовладельцы тщательно выбирают место для парковки на ночь, опасаясь угонщиков. Но в Германии злоумышленники решили пойти более сложным путем и разобрали BMW 3-Series на месте.Читать далее
-
18.05.2022, 09:02
Обновленный BMW 3-Series: подробности и фото
Компания BMW показала рестайлинговый седан BMW 3-Series. Внешние изменения едва заметны, зато в салоне появился огромный изогнутый экран и новейшая медиасистема iDrive 8.Читать далее
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