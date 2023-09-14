Очередное жуткое ДТП на «Скандинавии»: машину разорвало надвое

Ранее мы писали Смертельное ДТП в Ленобласти: самосвал протаранил группу девочек-велосипедисток (видео) Трагедия произошла на 59-м километре скоростной трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. Большегруз Scania ... Читать далее

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», трагедия произошла около 10:45 утра на 65-м километре «Скандинавии» в районе поселка Огоньки. Синий седан BMW 3-Series занесло на мокрой дороге. Автомобиль врезался в опору освещения и буквально раскололся на две части. Пассажир погиб на месте. Водитель и ребенок получили травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ровно неделю назад, около 10:40 утра в 6 километрах от этого места (на 59-м км «Скандинавии») большегруз протаранил группу девочек велосипедисток. Тогда две спортсменки, 14 и 15 лет, погибли на месте, одна пострадавшая до сих пор остается в реанимации.

Упомянутые модели: BMW 3 (от 1 940 000 Р )

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