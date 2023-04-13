Опубликован обновленный список автомобилей, за которые требуется уплатить налог на роскошь (плюс 100 новых моделей)
Налог на роскошь придется заплатить владельцам легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад. При расчете размера транспортного налога для таких машин будет применяться повышающий коэффициент 3. Напомним, в марте 2022 года планку «роскоши» подняли с 3 до 10 млн рублей, а из расчета налога исключили коэффициенты 1,1 и 2.
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Лучший способ привлечь внимание: золотой Rolls-Royce с шашечками такси
Золотой Rolls-Royce Phantom из Индии претендует на звание самого необычного и яркого такси в мире. На самом деле автомобиль не позолочен, а лишь обтянут золотистой пленкой, но это не умаляет блеска его роскоши.Читать далее
-
19.12.2022, 12:02
Главе Samsung показали флагманский BMW i7, использующий корейские аккумуляторы
Председатель правления Samsung Electronics Ли Чжэ Ен встретился с генеральным директором BMW Оливером Зипсе в центре вождения баварского автоконцерна в Йонджонгдо, к западу от Сеула. Читать далее
-
25.11.2022, 21:22
Победа над Аргентиной принесла каждому футболисту Саудовской Аравии по «Роллс-Ройсу»
Каждый игрок сборной Саудовской Аравии по футболу получит по лимузину Rolls-Royce Phantom в качестве подарка за победу в матче I тура проходящего в эти дни в Катаре чемпионата мира 2022 года над командой Аргентины.Читать далее
-
28.10.2022, 18:31
Бензиновых Audi A8 планируется выпускать меньше. В приоритете электрический e-tron GT
Audi намерена сократить объем производства своего флагманского седана A8 с ДВС в Неккарсульме и одновременно увеличить объем выпуска электрического e-tron GT. Читать далее
-
15.09.2022, 00:01
Самые необычные автомобили королевы Елизаветы II
Королева Великобритании Елизавета II была заядлой автомобилисткой, могла сама починить даже грузовик и владела впечатляющей коллекцией машин. Плюс ко всему она была единственным человеком в стране, кому разрешалось ездить без прав.Читать далее
-
14.09.2022, 09:05
Названы автомобили, которые не стоит покупать в бюджете до 2 млн рублей
Вопрос «новый или подержанный» сейчас актуален, как никогда. У дилеров заканчиваются новые автомобили, а на вторичном рынке много неликвида. Покупая вместо новой машины подержанную иномарку классом повыше, надо проявлять осмотрительность.Читать далее
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