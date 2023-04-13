Опубликован обновленный список автомобилей, за которые требуется уплатить налог на роскошь (плюс 100 новых моделей)

В обновленный список роскошных автомобилей вошли только модели стоимостью свыше 10 млн рублей. В общей сложности в нем 449 позиций, включая, например, такие автомобили, как Audi A8, Bentley Continental GT, BMW i8, Ferrari Roma, Maserati Qattroporte, Mercedes-Benz GLE, Porsche Panamera, Rolls-Royce Phantom. По сравнению с 2022 годом перечень пополнился 104 новыми моделями, уточняет портал Procrossover.ru

Налог на роскошь придется заплатить владельцам легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад. При расчете размера транспортного налога для таких машин будет применяться повышающий коэффициент 3. Напомним, в марте 2022 года планку «роскоши» подняли с 3 до 10 млн рублей, а из расчета налога исключили коэффициенты 1,1 и 2.

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