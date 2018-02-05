5 февраля 2018, 18:58

Опубликованы цены на фастбек Kia Stinger

Российское представительство компании Kia огласило прайс-лист на свою самую быструю модель – фастбек Stringer. Продажи стартуют 1 марта. Стоимость новинки в базовой комплектации составляет 1 899 900 рублей.
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  Опубликованы цены на фастбек Kia Stinger KIA Stinger Опубликованы цены на фастбек Kia Stinger KIA Stinger Опубликованы цены на фастбек Kia Stinger KIA Stinger Опубликованы цены на фастбек Kia Stinger KIA Stinger Опубликованы цены на фастбек Kia Stinger
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Российским покупателям Kia Stinger предложат в 5 комплектациях и с 3 моторами на выбор. Привод доступен как задний, так и полный. Перечень базового оснащения версии Comfort включает в себя 3-хзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и навигатором, камеру заднего вида и парктроники. Обладатели топовых комплектаций GT дополнительно получат «умную» подвеску, функцию слежения за слепыми зонами и рядностью движения, адаптивный круиз, проектор на лобовое стекло, цифровую приборную панель и панорамный люк.

Моторная гамма Kia Stinger в России состоит из трех агрегатов:
2-литровая турбированная «четверка» мощностью 197 л.с. (дефорсированная из-за повышенного налога для автомобилей мощнее 200 л.с.)
2-литровая турбированная «четверка» мощностью 247 л.с.
3,3-литровый битурбо V6 мощностью 370 л.с. (510 Нм)

 
Все двигатели работают в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Первой в продажу поступит самая мощная 370-сильная версия. До «сотни» она разгоняется за 4,9 секунды. Цена – от 3 229 900 рублей. На остальные комплектации прием предзаказов откроют 1 марта. Самая дешевая комплектация Comfort c дефорсированным 197-сильным двигателем и с задним приводом обойдется в 1 899 900 рублей. Полный привод доступен, начиная с версии Luxe по цене от 2 109 900 рублей. Сборка Kia Stinger для отечественного рынка налажена на заводе Автотор в Калининграде.

Комплектации и технические характеристики

KIA Stinger 3.3 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовфастбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин365
Объем двигателя3342
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Опубликованы цены на фастбек Kia Stinger
Российским покупателям Kia Stinger предложат в 5 комплектациях и с 3 моторами на выбор. Привод доступен как задний, так и полный. Перечень базового оснащения версии Comfort включает в себя 3-хзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и навигатором, камеру заднего вида и парктроники. Обладатели топовых комплектаций GT дополнительно получат «умную» подвеску, функцию слежения за слепыми зонами и рядностью движения, адаптивный круиз, проектор на лобовое стекло, цифровую приборную панель и панорамный люк.Моторная гамма Kia Stinger в России состоит из трех агрегатов:• 2-литровая турбированная «четверка» мощностью 197 л.с. (дефорсированная из-за повышенного налога для автомобилей мощнее 200 л.с.)• 2-литровая турбированная «четверка» мощностью 247 л.с.• 3,3-литровый битурбо V6 мощностью 370 л.с. (510 Нм) Все двигатели работают в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Первой в продажу поступит самая мощная 370-сильная версия. До «сотни» она разгоняется за 4,9 секунды. Цена – от 3 229 900 рублей. На остальные комплектации прием предзаказов откроют 1 марта. Самая дешевая комплектация Comfort c дефорсированным 197-сильным двигателем и с задним приводом обойдется в 1 899 900 рублей. Полный привод доступен, начиная с версии Luxe по цене от 2 109 900 рублей. Сборка Kia Stinger для отечественного рынка налажена на заводе Автотор в Калининграде.
2018-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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