5 февраля 2018, 18:58
Опубликованы цены на фастбек Kia Stinger
Российское представительство компании Kia огласило прайс-лист на свою самую быструю модель – фастбек Stringer. Продажи стартуют 1 марта. Стоимость новинки в базовой комплектации составляет 1 899 900 рублей.
Российским покупателям Kia Stinger предложат в 5 комплектациях и с 3 моторами на выбор. Привод доступен как задний, так и полный. Перечень базового оснащения версии Comfort включает в себя 3-хзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и навигатором, камеру заднего вида и парктроники. Обладатели топовых комплектаций GT дополнительно получат «умную» подвеску, функцию слежения за слепыми зонами и рядностью движения, адаптивный круиз, проектор на лобовое стекло, цифровую приборную панель и панорамный люк.
Моторная гамма Kia Stinger в России состоит из трех агрегатов:
• 2-литровая турбированная «четверка» мощностью 197 л.с. (дефорсированная из-за повышенного налога для автомобилей мощнее 200 л.с.)
• 2-литровая турбированная «четверка» мощностью 247 л.с.
• 3,3-литровый битурбо V6 мощностью 370 л.с. (510 Нм)
Все двигатели работают в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Первой в продажу поступит самая мощная 370-сильная версия. До «сотни» она разгоняется за 4,9 секунды. Цена – от 3 229 900 рублей. На остальные комплектации прием предзаказов откроют 1 марта. Самая дешевая комплектация Comfort c дефорсированным 197-сильным двигателем и с задним приводом обойдется в 1 899 900 рублей. Полный привод доступен, начиная с версии Luxe по цене от 2 109 900 рублей. Сборка Kia Stinger для отечественного рынка налажена на заводе Автотор в Калининграде.
Комплектации и технические характеристики
|KIA Stinger 3.3 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|фастбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|365
|Объем двигателя
|3342
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Рынку по-прежнему тяжело, но он борется за место под солнцем
15.05.2016, 22:39
Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Читайте по теме
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Рынку по-прежнему тяжело, но он борется за место под солнцем
15.05.2016, 22:39
Продажи в марте: рынок форму не набрал и дна не нащупал
08.04.2016, 18:00
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы.. А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
| Кому: Евгений такая же беда
С такой проблемой не сталкивался, потому как при запуске у меня нет шума ни в трансмиссии, ни в другом каком-либо месте, что, конечно, меня радует. У меня немного другая проблема. Часто в зиму я сталкиваюсь с проблемой холодного запуска двигателя, который иногда отзывается заводится, если простоит в ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное