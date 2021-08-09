По имиджу Volkswagen нанесен серьезный удар: пользователи соцсетей в шоке от краш-теста
В конце декабря 2019 года менеджеры штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге поняли, что у них могут возникнуть серьезные проблемы в Китае. Все дело в том, что флагманский седан Passat плохо показал себя в неофициальном тесте безопасности, проведенном страховой компанией. Тест имитировал лобовое столкновение, такое испытание широко используется в Соединенных Штатах в течение последних десяти лет.
После столкновения автомобиль был сильно покорежен, пишет Autoblog. Видео краш-теста стало вирусным, привлекло миллионы просмотров и вызвало фурор в социальных сетях по всему Китаю. Стоит отметить, что репутация компании строилась как раз на превосходном качестве и инженерных решениях.
Volkswagen не был обязан что-либо делать, ведь Passat прошел тест на лобовое столкновение китайского регулятора. Этот тест используют в большей части Европы, и по мнению автопроизводителя и многих отраслевых экспертов, лучше отражает условия вождения в Китае.
Тем не менее компания собрала команду из десятков инженеров и менеджеров для работы с SAIC-Volkswagen, совместным предприятием, которое производит Passats в Китае. Компания по слухам потратила десятки миллионов долларов за сотни тысяч автомобилей, чтобы усилить переднюю часть автомобиля.
Представитель Volkswagen заявил, что компания разработала продукты специально для китайского рынка, и что испытание Passat имитировало лобовое столкновение между двумя автомобилями, а этот сценарий в Китае менее вероятен, чем в Соединенных Штатах.
«В Китае на автомагистралях есть центральные заграждения», - добавил Volkswagen. «В Китае обычно не так много грузовиков или пикапов по сравнению со сценариями движения в США».
Согласно источникам, новый Passat в Китае стал первой моделью с усиленной передней частью и он прошел испытание страховой отраслью, которое не удалось его предшественнику.
Но репутационный и финансовый ущерб оказался более стойким для Volkswagen. Продажи Passat и автомобилей предприятия SAIC Motor резко упали. В Volkswagen это объясняют в основном негативной реакцией на неудачный краш-тест, а также проблемами с линейкой продуктов и глобальной нехваткой микросхем. Volkswagen отказался комментировать показатели рентабельности Bernstein.
- 2 295 000 РVolkswagen Passat 2017 в Москве
- 1 870 000 РVolkswagen Passat 2018 в Москве
- 1 080 000 РVolkswagen Passat 2011 в Москве
- 95 000 РVolkswagen Passat 1990 в Москве
- 1 399 000 РVolkswagen Passat 2016 в Москве
- 765 000 РVolkswagen Passat 2008 в Москве
- 1 410 000 РVolkswagen Passat 2016 в Москве
- 2 200 000 РVolkswagen Passat 2020 в Москве
- 2 065 000 РVolkswagen Passat 2019 в Москве
- 1 618 000 РVolkswagen Passat 2016 в Москве
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