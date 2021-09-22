Почему так много современных автомобилей терпят неудачу на лосином тесте
Последние испытания выявили проблемы с управляемостью у самых разных современных автомобилей: от тяжелых пикапов до мощных спорткаров. Ребята с ютуб-канала Driven Media подробно рассказали, почему машины терпят неудачу на лосином тесте. Главная причина – неправильное распределение веса и недостаточно жесткая подвеска. Именно мягкая подвеска пикапа Toyota Hilux вызывала значительные крены в поворотах. Тоже самое можно сказать о Toyota RAV4 и Jeep Grand Cherokee. Причем у американского кроссовера перегрузка в повороте была столь велика, что шина соскочила с колесного диска.
В случае с Porsche Macan и BMW M4 Competition, которые созданы для динамичного вождения, злую шутку сыграли чересчур умные электронные системы помощи водителю. А у гибридных Volkswagen Passat GTE и Skoda Superb на устойчивость повлияла тяжелая батарея, нарушившая оптимальную развесовку по осям.
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