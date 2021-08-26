BMW M4 чуть было не провалил лосиный тест (видео)
Фото: km77.com
Однако заднюю часть BMW занесло, когда водитель повернул руль вправо. Из-за такой внезапной избыточной поворачиваемости автомобиль снес два конуса, и, несмотря на все попытки водителя контролировать занос, машина снесла еще один конус при обратном повороте влево. Результат озадачил всех, особенно если учесть, что все системы контроля тяги и устойчивости были активированы.
Во время второго заезда скорость снизили до 76 км/ч, и на этот раз M4 Competition удалось безопасно пройти тест, хотя его задняя часть снова потеряла сцепление с дорогой и задела конус. В отличие от большинства других моделей, баварский спорткар вновь продемонстрировал избыточную поворачиваемость, а не недостаточную. В итоге, лосиный тест без помарок BMW M4 преодолел лишь на скорости в 76 км/ч. Для сравнения, испытанному в тот же день кроссоверу Ford Puma удалось справиться с задачей на скорости в 81 км/ч.
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