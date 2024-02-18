Под Воронежем «Жигули» рухнули с моста в реку. Полиция опубликовала фото

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, инцидент произошел в субботу, 17 февраля, около половины пятого вечера. Молодой человек не справился с управлением, машину понесло, она пересекла встречную полосу, пробила ограждение и рухнула вниз с моста в воду. К счастью, водителю и его юным пассажиркам, 16 и 18 лет, удалось выжить в покореженной машине. С травмами различной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение.

Судя по опубликованным полицейскими фотографиями, отечественный автомобиль получил серьезные повреждения. У ВАЗ-21074 разбита решетка радиатора, смята крыша, особенно справа сзади, нарушена геометрия кузова. По факту аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области

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