Показаны детали салона обновленной Lada Vesta: машина станет современной и стильной
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
В июне появились официальные изображения вентиляционных дефлекторов, а совсем недавно компания запатентовала новые ручки открывания дверей и накладки на них, а также оформление приборной панели – с цифровым щитком и аналоговыми шкалами. Огромный планшет медиасистемы появится только в топовой версии Vesta FL, остальные комплектации оснастят магнитолами 1 din или 2 din – на соответствующий дизайн также оформлен патент.
Салон обновленной «Весты» станет выглядеть более стильно и современно, по сравнению с автомобилем образца 2015 года. Жаль только, что премьера новинки в очередной раз откладывается. Изначально ожидалось, что рестайлинговый автомобиль покажут на Московском автосалоне в августе 2020 года, затем новинку ждали в 2021 году. Сейчас стало понятно, что раньше следующего года обновленная Lada Vesta не выйдет.
- 549 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 610 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2016 в Москве
- 897 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 650 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 899 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 675 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 892 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 469 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2016 в Москве
- 850 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 048 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
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