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14 июля 2022, 10:00

Полгода и два миллиона: Renault в России подорожали на 66%

Цены на автомобили бьют рекорды. Одни марки уходят «но обещают вернуться», другие закрывают заводы. Согласно данным агрегатора 110km.ru, в I полугодии 2022-го средняя стоимость новых Renault (Duster, Logan, Sandero, Kaptur и Arkana, Logan Stepway и Sandero Stepway) в России выросла, в зависимости от модели, от 35,4% до 58,5%. Лидером роста цена стал «Каптюр» (+66% в Петербурге), минимальное подорожание (+21,4%) зафиксировано в Новокузнецке.
Фото: Renault
Полгода и два миллиона Renault в России подорожали на 66
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Фото: Renault

Без модельного ряда Renault россиянам, скажем честно, будет непросто. И пусть ни один из некогда производимых в нашей стране «ромбов» не причислял себя к касте избранных, зато все они пользовались популярностью у большинства населения. Свидетельством тому опубликованный на прошлой неделе отчет АЕБ за июнь и прошедшие 6 месяцев 2022 года. В ТОП-25 мы вновь обнаруживаем 5 моделей Renault. 

Собственные данные агрегатора 110KM.RU наглядно демонстрируют кривую роста цен на продукцию бренда за истекшее полугодие.  

Renault Duster

Renault Duster
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 889 990 до 3 500 000 Р
Примеривший в свое время титул самого продаваемого кроссовера в России, «Дастер» на конец июня 2022-го сумел войти в первую тройку коммерчески наиболее активных SUV, заняв почетное 3 место. Его результат - 10 248 ед., притом, что за аналогичный период прошлого года результат был куда интереснее – 19 715 ед.

В январе в московских шоу-румах Duster стоил, в среднем, 1 516 960 руб., а в первой половине июля цена поднялась до отметки 2 376 334 руб. Таким образом, удорожание составило 56,6%. Покупателям в Санкт-Петербурге автомобиль изначально обходился дешевле (1 508 512 руб.), и на данный момент его стоимость ниже 2 010 727 руб. В итоге, всего +33,3% за полгода. И там, и там самым «горячим» месяцем оказался апрель, когда средний ценник на «Дастер» доходил до 2 545 017 и 2 965 314 руб. соответственно.

А вот в Новокузнецке самым «жадным» месяцем стал май – в среднем, за новый Duster просили 2 181 000 руб. На конец июня цена упала до 1 784 134 руб. (с январских 1 469 375 руб.), и, получается, что в течение 6 месяцев текущего года «Дастер» подорожал здесь всего на 21,4%.

Renault Logan

Renault Logan
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 0 до 2 240 000 Р
Полугодовой результат «Логана» также отличается небывалой скромностью – всего 6368 ед., и есть на фоне реализованных 16 826 ед. в первом полугодии 2021-го падение продаж видится еще более отчетливым, в сравнении с «Дастером».

Сразу после Нового года москвичи могли приобрести новый компакт-седан по средней цене 936 000 руб., сегодня для этого потребуется 1 440 475 руб., то есть на 53,9% больше. Средний рост цен на «Логан» в Санкт-Петербурге за 6 месяцев 2022-го чуть скромнее (+42%), но де-факто ценник на машину здесь и был, и остается выше московского (1 048 725 руб. – 1 489 623 руб.).

С петербургскими ценами может поспорить Краснодар – здесь за новый «Логан» сегодня просят, в среднем, 1 502 981 руб., в то время как полгода назад - всего 957 750 руб., то есть на 56,9% меньше.

Renault Sandero

Renault Sandero
От 1.6 л, 82 л.с
Новый от 0 до 3 000 000 Р
Хэтчбек, базирующийся на платформе «Логана», показал по итогам первого полугодия 2022-го еще более худший результат в сравнении с «донором» - 4267 ед. И сегодня приходится с сожалением вспоминать подведение полугодовых итогов ровно года назад – тогда «Сандеро» разошелся в России тиражом 13 565 ед.

Москва, как водится, «проглотила» больше всех, а средний рост цен на этот «Рено» за минувшие 6 месяцев достиг в столице 50,2% (с 1 129 476 до 1 696 575 руб.). Петербуржцам повезло чуть больше – здесь «Сандеро» подорожал на 40,1% (с 1 150 478 до 1 611 981 руб.).

45,1% рост цен на модель в Екатеринбурге (с 1 140 000 до 1 654 091 руб.) можно рассматривать, как некое промежуточное число между двумя столичными показателями.

Renault Kaptur

Renault Kaptur
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 1 040 990 до 3 372 898 Р
Кроссовер, так любимый каршеринговыми конторами, «потерял» за минувший год 6,5 тыс. экземпляров: если за первые полгода 2021-го в РФ было реализовано 10 147 ед., то нынче отгружено потребителям всего 3690 ед.

Москвичи довольствовались удорожанием SUV в размере 35,2% (с 1 519 267 до 2 054 509 руб.). А по петербуржцам был нанесен куда более мощный удар – здесь «Каптюр» вырос в цене, в среднем, на 66% (с 1 536 892 до 2 552 367 руб.). 

Даже в далеком Новосибирске популярный среди россиян кроссовер показал чуть меньший рост – 63,6% (с 1 576 444 до 2 580 000 руб.), но причин для радости у жителей третьего по величине города РФ все равно не много.

Renault Arkana

Renault Arkana
От 1.3 л, 150 л.с
Новый от 1 082 980 до 4 560 000 Р
Самая свежая из всех Renault модель «Аркана» разошлась по стране полугодовым тиражом 3613 ед. – мало по всем меркам, даже если сравнить с результатом первых 6 месяцев 2021-го (9354 ед.). 

Начав год в Москве с отметки 1 657 200 руб., купе-кроссовер подорожал в апреле до рекордных 2 770 909 руб. и начал понемногу дешеветь в мае-июне. (до 2 391 565 руб.). Но в июле отмечен вновь рост и, таким образом, в первой половине текущего месяца за «Аркану» москвичи платят, в среднем, 2 728 550 руб., что на 64,6% больше, чем полгода назад.

Не в лучшем положении оказались и покупатели в Санкт-Петербурге, где «Аркана» стала менее доступной на 62,9% (с 1 648 829 до 2 686 522 руб.). В Челябинске цифры меньше (48,1%, или с 1 643 357 до 2 434 067 руб.), но здесь, согласно собственным данным агрегатора 110KM.RU, отслеживаемый период чуть короче – с января по начало июня 2022-го.

Неожиданный поворот

«Renault одной из первых заявила о полном прекращении своей деятельности в России, комментирует главный редактор портала 110km.ru Андрей Добрый. – Несомненно, это было неожиданностью для многих в нашей стране, в том числе для дилерского корпуса. Французы в одночасье прекратили выпуск моделей и сказали «Au Revoir!» своим многолетним официальным партнерам. Уход из России, которая была вторым по величине рынком сбыта, обернулся для компании почти 30-процентном падением продаж по итогам первой половины 2022 года.

С некоторых пор компания «Рено Россия» переименована в Московский автомобильный завод «Москвич», и это уже совсем другая история».

В России, согласно некоторым оценкам, зарегистрировано около 2 млн автомобилей Renault, это один из лучших показателей среди всех мировых игроков, представленных в нашей стране. Все эти машины требуют, как минимум, квалифицированного технического обслуживания.

К счастью, этот момент учтен - гарантия продолжит действовать, да и сами подходы к вопросу принципиально не изменились: функции возложены на дилеров Renault, так как по закону, гарантийные обязательства несет либо продавец, либо поставщик продукции. Долгое время контрагентом дилеров выступало ЗАО «Рено Россия», отныне груз ляжет на плечи компании «Лада Имидж», входящей в структуру «АвтоВАЗа». «Будем следить за развитием событий», - отмечает Андрей Добрый.

Упомянутые модели: Renault Duster (от 699 000 Р), Renault Logan (от 409 000 Р), Renault Sandero (от 554 000 Р), Renault Kaptur (от 944 000 Р), Renault Arkana (от 1 045 000 Р)
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