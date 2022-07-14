Полгода и два миллиона: Renault в России подорожали на 66%
Фото: Renault
Без модельного ряда Renault россиянам, скажем честно, будет непросто. И пусть ни один из некогда производимых в нашей стране «ромбов» не причислял себя к касте избранных, зато все они пользовались популярностью у большинства населения. Свидетельством тому опубликованный на прошлой неделе отчет АЕБ за июнь и прошедшие 6 месяцев 2022 года. В ТОП-25 мы вновь обнаруживаем 5 моделей Renault.
Собственные данные агрегатора 110KM.RU наглядно демонстрируют кривую роста цен на продукцию бренда за истекшее полугодие.
Renault Duster
В январе в московских шоу-румах Duster стоил, в среднем, 1 516 960 руб., а в первой половине июля цена поднялась до отметки 2 376 334 руб. Таким образом, удорожание составило 56,6%. Покупателям в Санкт-Петербурге автомобиль изначально обходился дешевле (1 508 512 руб.), и на данный момент его стоимость ниже 2 010 727 руб. В итоге, всего +33,3% за полгода. И там, и там самым «горячим» месяцем оказался апрель, когда средний ценник на «Дастер» доходил до 2 545 017 и 2 965 314 руб. соответственно.
А вот в Новокузнецке самым «жадным» месяцем стал май – в среднем, за новый Duster просили 2 181 000 руб. На конец июня цена упала до 1 784 134 руб. (с январских 1 469 375 руб.), и, получается, что в течение 6 месяцев текущего года «Дастер» подорожал здесь всего на 21,4%.
Renault Logan
Сразу после Нового года москвичи могли приобрести новый компакт-седан по средней цене 936 000 руб., сегодня для этого потребуется 1 440 475 руб., то есть на 53,9% больше. Средний рост цен на «Логан» в Санкт-Петербурге за 6 месяцев 2022-го чуть скромнее (+42%), но де-факто ценник на машину здесь и был, и остается выше московского (1 048 725 руб. – 1 489 623 руб.).
С петербургскими ценами может поспорить Краснодар – здесь за новый «Логан» сегодня просят, в среднем, 1 502 981 руб., в то время как полгода назад - всего 957 750 руб., то есть на 56,9% меньше.
Renault Sandero
Москва, как водится, «проглотила» больше всех, а средний рост цен на этот «Рено» за минувшие 6 месяцев достиг в столице 50,2% (с 1 129 476 до 1 696 575 руб.). Петербуржцам повезло чуть больше – здесь «Сандеро» подорожал на 40,1% (с 1 150 478 до 1 611 981 руб.).
45,1% рост цен на модель в Екатеринбурге (с 1 140 000 до 1 654 091 руб.) можно рассматривать, как некое промежуточное число между двумя столичными показателями.
Renault Kaptur
Москвичи довольствовались удорожанием SUV в размере 35,2% (с 1 519 267 до 2 054 509 руб.). А по петербуржцам был нанесен куда более мощный удар – здесь «Каптюр» вырос в цене, в среднем, на 66% (с 1 536 892 до 2 552 367 руб.).
Даже в далеком Новосибирске популярный среди россиян кроссовер показал чуть меньший рост – 63,6% (с 1 576 444 до 2 580 000 руб.), но причин для радости у жителей третьего по величине города РФ все равно не много.
Renault Arkana
Начав год в Москве с отметки 1 657 200 руб., купе-кроссовер подорожал в апреле до рекордных 2 770 909 руб. и начал понемногу дешеветь в мае-июне. (до 2 391 565 руб.). Но в июле отмечен вновь рост и, таким образом, в первой половине текущего месяца за «Аркану» москвичи платят, в среднем, 2 728 550 руб., что на 64,6% больше, чем полгода назад.
Не в лучшем положении оказались и покупатели в Санкт-Петербурге, где «Аркана» стала менее доступной на 62,9% (с 1 648 829 до 2 686 522 руб.). В Челябинске цифры меньше (48,1%, или с 1 643 357 до 2 434 067 руб.), но здесь, согласно собственным данным агрегатора 110KM.RU, отслеживаемый период чуть короче – с января по начало июня 2022-го.
Неожиданный поворот
«Renault одной из первых заявила о полном прекращении своей деятельности в России, комментирует главный редактор портала 110km.ru Андрей Добрый. – Несомненно, это было неожиданностью для многих в нашей стране, в том числе для дилерского корпуса. Французы в одночасье прекратили выпуск моделей и сказали «Au Revoir!» своим многолетним официальным партнерам. Уход из России, которая была вторым по величине рынком сбыта, обернулся для компании почти 30-процентном падением продаж по итогам первой половины 2022 года.
С некоторых пор компания «Рено Россия» переименована в Московский автомобильный завод «Москвич», и это уже совсем другая история».
В России, согласно некоторым оценкам, зарегистрировано около 2 млн автомобилей Renault, это один из лучших показателей среди всех мировых игроков, представленных в нашей стране. Все эти машины требуют, как минимум, квалифицированного технического обслуживания.
К счастью, этот момент учтен - гарантия продолжит действовать, да и сами подходы к вопросу принципиально не изменились: функции возложены на дилеров Renault, так как по закону, гарантийные обязательства несет либо продавец, либо поставщик продукции. Долгое время контрагентом дилеров выступало ЗАО «Рено Россия», отныне груз ляжет на плечи компании «Лада Имидж», входящей в структуру «АвтоВАЗа». «Будем следить за развитием событий», - отмечает Андрей Добрый.
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