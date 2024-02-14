Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят

Ранее мы писали 6 самых ненадежных автомобилей на вторичном рынке Как купить недорогой подержанный, но при этом надежный автомобиль? Таким вопросом задаются автолюбители во ... Читать далее

Для удобства автомобили разделили на три группы: эконом-класс, средний класс и премиум-класс. В самой бюджетной категории в январе машина продавалась в среднем за 38 дней. Быстрее всего покупателей находили автомобили Lada Priora (28 дней), средняя цены которых составляет 616 тысяч рублей. Второе место досталось Lada Granta (31 день) со средней ценой 646 тысяч рублей, третье – Lada Kalina (32 дня) и 548 тысяч рублей. Дольше всего найти покупателей не могли соплатформенные Nissan Terrano (1,45 млн рублей) и Renault Duster (1,4 млн рублей) – 47 дней.

Среди автомобилей среднего класса лучше всего раскупали Ford Focus (39 дней) при средней цене в 1,18 млн рублей. На втором месте оказалась Kia Optima (41 день) за 1,91 млн рублей. Третье место поделили Skoda Octavia (1,54 млн рублей) и Toyota Camry (2,76 млн рублей), которые удавалось продать в среднем за 42 дня. Хуже всего дела обстояли с Honda Stepwgn (1,87 млн рублей) и Nissan Note (1,08 млн рублей). Они находили покупателей через 58 и 57 дней соответственно.

Фото: auto.ru

В премиальном сегменте проще всего было продать BMW 3-Series (46 дней) при средней цене 3,02 млн рублей и Mercedes-Benz C-Class (47 дней) за 2,78 млн рублей. Дольше всего новых владельцев искали Volkswagen Touareg (4,8 млн рублей) и BMW X6 (6,8 млн рублей) – по 57 дней.

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