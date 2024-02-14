Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Среди автомобилей среднего класса лучше всего раскупали Ford Focus (39 дней) при средней цене в 1,18 млн рублей. На втором месте оказалась Kia Optima (41 день) за 1,91 млн рублей. Третье место поделили Skoda Octavia (1,54 млн рублей) и Toyota Camry (2,76 млн рублей), которые удавалось продать в среднем за 42 дня. Хуже всего дела обстояли с Honda Stepwgn (1,87 млн рублей) и Nissan Note (1,08 млн рублей). Они находили покупателей через 58 и 57 дней соответственно.
В премиальном сегменте проще всего было продать BMW 3-Series (46 дней) при средней цене 3,02 млн рублей и Mercedes-Benz C-Class (47 дней) за 2,78 млн рублей. Дольше всего новых владельцев искали Volkswagen Touareg (4,8 млн рублей) и BMW X6 (6,8 млн рублей) – по 57 дней.
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АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
-
08.02.2024, 14:23
Названы наиболее подверженные коррозии автомобили. В списке из 10 моделей ни одной китайской
Ржавчина рано или поздно настигает каждый автомобиль. Но одни машины успешно противостоят коррозии по 10 лет, а на других рыжие «паучки» появляются уже в течение первого года эксплуатации.Читать далее
-
08.02.2024, 00:12
5 самых дорогих и странных автомобилей, которые можно купить в феврале 2024 года. Реплики и самоделки
Современный автомобильный дизайн стремится к унификации. Машины постепенно теряют свою индивидуальность. Отличить разные модели одного бренда иногда можно только по шильдикам на корме. Именно такая конвейерная скука вдохновляет некоторых по-настоящему влюбленных в автомобили мастеров на новые необычные проекты.Читать далее
-
05.02.2024, 16:03
Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео
Поздним вечером в субботу, 3 февраля, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на Арсенальной улице в Петербурге. Пострадал автомобиль, принадлежащий Федеральной службе исполнения наказаний. Выяснилось, что имел место поджог.Читать далее
-
14.02.2024, 12:27
В Россию привезли современный и недорогой кроссовер Chevrolet. Он дешевле большинства китайцев
Компактные кроссоверы Chevrolet Tracker возят в Россию как дилеры, так и частные продавцы. Автомобиль оснащен моторами мощностью от 112 до 165 л.с. и может стать интересной альтернативой китайским «паркетникам».Читать далее
-
14.02.2024, 11:17
Автомеханик раскрыл три секрета моторов-миллионников. Так может каждый
Рассказы о моторах-миллионниках моделей былых лет многие автомобилисты считают легендами, недоступными для современных машин. Однако, сервисмены уверены, что при соблюдении ряда условий приблизиться к миллиону пройденных километров сможет практический любой двигатель.Читать далее
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