Полиция арестовала лихача из Казахстана за дикие выходки на новеньком Land Cruiser 300 в Сочи
Суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста, запретил ему управлять автомобилем в течение ближайших полутора лет, оштрафовал на 30 000 рублей, а также постановил выдворить его за пределы России.
Кроме того, как выяснили кубанские журналисты, новенький Toyota Land Cruiser 300 оформлен не на Айтена, а на женщину-преподавателя одного из престижных ВУЗов Казахстана – Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби. Она подтвердила, что автомобиль принадлежит ей, был куплен в 2021 году и поставлен на учет незадолго до Нового года.
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