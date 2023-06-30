Полиция арестовала водителя, чудом выжившего после прыжка внедорожника в океан
Фото: twitter.com/CHPscrz/
На этом участке шоссе длинный прямой участок дороги сменяется довольно крутым поворотом. Пьяный водитель, разогнавшись на своем пикапе, не успел вовремя среагировать, вылетел с дороги, пробил ограждение на краю обрыва и рухнул вниз с высоты в несколько метров. Сообщается, что водитель получил тяжелые, но неопасные для жизни травмы, которые не помешали стражам порядка его арестовать.
Полиция в очередной раз попросила водителей не садиться за руль в нетрезвом виде: «Пожалуйста, позвоните трезвому другу, в службу такси или просто оставайтесь дома, когда пьете».
-
28.03.2023, 11:19
Оторвавшееся колесо отправило Kia Soul в полет: видео невероятной аварии
Шутливо-философский Закон Мерфи гласит: «Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так». Невероятное стечение обстоятельств привело к шокирующей аварии на одной из автомагистралей в США.Читать далее
-
18.11.2022, 16:05
Определились финалисты конкурса на звание лучшего автомобиля Северной Америки
Выбирать лучший автомобиль на североамериканском континенте будут по трем номинациям: легковой автомобиль, кроссовер и пикап. Список претендентов сократился до трех моделей в каждой категории.Читать далее
-
11.10.2022, 17:00
Как GM убеждает своих клиентов переходить на электромобили
Когда люди говорят об электромобилях, они мысленно с продукцией Tesla. Однако у компании Илона Маска все больше и больше конкурентов родом из Детройта. И это интригует. Читать далее
-
06.07.2022, 16:42
Пикап Зеленского перекрасили и снова выставили на продажу
Герой сериала «Слуга народа» Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского сначала ездил на работу в правительство на велосипеде, а затем пересел на ярко-красный пикап Chevrolet Silverado. Но съемки давно закончились, а объявление о продаже автомобиля появляется с завидной регулярностью.Читать далее
-
20.06.2022, 17:37
Tesla Cybertruck задерживается, а кто еще на подходе? (5 самых ожидаемых новинок)
Компания Tesla была первой, кто заявил о намерении перевести популярные в США пикапы на электричество. Шли годы, отстававшие некогда конкуренты уже начали отгружать свои «электрички» клиентам, а серийного Cybertruck пока нет.Читать далее
-
24.05.2022, 15:04
В США впервые за полвека сменился лидер продаж
Пикапы Ford F-Series занимали верхнюю строчку продаж в США на протяжении 47 лет. Однако, по итогам первого квартала 2022 года внедорожники впервые в истории уступили лидерство электрокарам.Читать далее
-
28.03.2023, 11:19
Оторвавшееся колесо отправило Kia Soul в полет: видео невероятной аварии
Шутливо-философский Закон Мерфи гласит: «Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так». Невероятное стечение обстоятельств привело к шокирующей аварии на одной из автомагистралей в США.Читать далее
-
18.11.2022, 16:05
Определились финалисты конкурса на звание лучшего автомобиля Северной Америки
Выбирать лучший автомобиль на североамериканском континенте будут по трем номинациям: легковой автомобиль, кроссовер и пикап. Список претендентов сократился до трех моделей в каждой категории.Читать далее
-
11.10.2022, 17:00
Как GM убеждает своих клиентов переходить на электромобили
Когда люди говорят об электромобилях, они мысленно с продукцией Tesla. Однако у компании Илона Маска все больше и больше конкурентов родом из Детройта. И это интригует. Читать далее
-
06.07.2022, 16:42
Пикап Зеленского перекрасили и снова выставили на продажу
Герой сериала «Слуга народа» Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского сначала ездил на работу в правительство на велосипеде, а затем пересел на ярко-красный пикап Chevrolet Silverado. Но съемки давно закончились, а объявление о продаже автомобиля появляется с завидной регулярностью.Читать далее
-
20.06.2022, 17:37
Tesla Cybertruck задерживается, а кто еще на подходе? (5 самых ожидаемых новинок)
Компания Tesla была первой, кто заявил о намерении перевести популярные в США пикапы на электричество. Шли годы, отстававшие некогда конкуренты уже начали отгружать свои «электрички» клиентам, а серийного Cybertruck пока нет.Читать далее
-
24.05.2022, 15:04
В США впервые за полвека сменился лидер продаж
Пикапы Ford F-Series занимали верхнюю строчку продаж в США на протяжении 47 лет. Однако, по итогам первого квартала 2022 года внедорожники впервые в истории уступили лидерство электрокарам.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий