Полиция арестовала водителя, чудом выжившего после прыжка внедорожника в океан

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Калифорнийский дорожный патруль Санта-Крус опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографии с места происшествия. По мнению свидетелей, если бы водитель был трезв, он бы вряд ли выжил. С другой стороны, если бы он не был пьян, то не вылетел бы с дороги и не сорвался бы со скалы прямо в океан. На его счастье, был отлив и машина приземлилась на мелководье.

На этом участке шоссе длинный прямой участок дороги сменяется довольно крутым поворотом. Пьяный водитель, разогнавшись на своем пикапе, не успел вовремя среагировать, вылетел с дороги, пробил ограждение на краю обрыва и рухнул вниз с высоты в несколько метров. Сообщается, что водитель получил тяжелые, но неопасные для жизни травмы, которые не помешали стражам порядка его арестовать.

Полиция в очередной раз попросила водителей не садиться за руль в нетрезвом виде: «Пожалуйста, позвоните трезвому другу, в службу такси или просто оставайтесь дома, когда пьете».

Упомянутые модели: Chevrolet Silverado

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