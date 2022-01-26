26 января 2022, 14:28
Полиция вычислила по видео в соцсетях очередного блогера-лихача и арестовала его
Московские полицейские продолжают с интересом изучать творчество популярных блогеров. Не оставил их равнодушными ролик, в котором водитель ВАЗ-2107 несколько раз грубо нарушил ПДД. Автора нашли быстро.
Дарья Климова Фото: Гоша Ерохин
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В июне прошлого года московские полицейские задержали автомобиль BMW с глухой тонировкой, в котором Гоша Ерохин ехал в качестве пассажира. Тогда блогера доставили в военкомат. Выяснилось, что он уклоняется от службы в армии. Почему Гоша так и не пошел служить, пока не ясно.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2107
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