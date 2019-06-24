24 июня 2019, 18:51
Porsche 718 Boxster и 718 Cayman уедут на ремонт
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В России объявлена отзывная кампания Porsche, в рамках которой на сервис уедут 319 спорткаров 718 Boxster и 718 Cayman. В ближайшее время владельцев дефектных машин уведомят о необходимости явиться к дилеру.
По данным Росстандарта, причиной отзыва автомобилей стало недостаточное соединение отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения. Таким образом, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения.
Владельцы спорткаров сами могут узнать, попадает ли их машина под отзыв. Для этого на странице Росстандарта опубликован список VIN-номеров. В рамках сервисной акции на 718 Boxster и 718 Cayman будет доработана нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche Cayman S 3.4 AMT
|Porsche Boxster 2.0 AMT
|Год выпуска, с
|2013
|2016
|Год выпуска, по
|2016
|2017
|Кузов
|купе
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/2
|2/2
|Тип двигателя
|бензин
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|325
|300
|Объем двигателя
|3436
|1988
|Тип трансмисии
|робот 7
|робот 7
|Привод
|задний
|задний
|Городской цикл
|11.2
|9.0
|Загородный цикл
|6.2
|5.7
|Смешанный цикл
|8.0
|6.9
|Топливо
|АИ-98
|АИ-95
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Запорше или Поршивец... ) ) )
Спортивное купе, нормальное.
Да да Mercedes SLK самое то. давно на нём и не жалуюсь!
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