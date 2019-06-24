24 июня 2019, 18:51

Porsche 718 Boxster и 718 Cayman уедут на ремонт

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В России объявлена отзывная кампания Porsche, в рамках которой на сервис уедут 319 спорткаров 718 Boxster и 718 Cayman. В ближайшее время владельцев дефектных машин уведомят о необходимости явиться к дилеру.

По данным Росстандарта, причиной отзыва автомобилей стало недостаточное соединение отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения. Таким образом, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения.

Владельцы спорткаров сами могут узнать, попадает ли их машина под отзыв. Для этого на странице Росстандарта опубликован список VIN-номеров. В рамках сервисной акции на 718 Boxster и 718 Cayman будет доработана нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Cayman S 3.4 AMTPorsche Boxster 2.0 AMT
Год выпуска, с2013 2016
Год выпуска, по2016 2017
Кузовкупе кабриолет
Количество дверей/мест2/2 2/2
Тип двигателябензин бензин
Мощность, л.с./ об/мин325 300
Объем двигателя3436 1988
Тип трансмисииробот 7 робот 7
Приводзадний задний
Городской цикл11.2 9.0
Загородный цикл6.2 5.7
Смешанный цикл8.0 6.9
ТопливоАИ-98 АИ-95
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Отзывы по теме
Посмотрите, что получится, если скрестить Porsche и «Запорожец»
Запорше или Поршивец... ) ) )
Сергей
В Интернете опубликованы скетчи Porsche Cayman 2010 модельного ряда
Спортивное купе, нормальное.
kostyastepanov
Американские родстеры
Да да Mercedes SLK самое то. давно на нём и не жалуюсь!
Igor
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Porsche 718 Boxster и 718 Cayman уедут на ремонт
По данным Росстандарта, причиной отзыва автомобилей стало недостаточное соединение отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения. Таким образом, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения.Владельцы спорткаров сами могут узнать, попадает ли их машина под отзыв. Для этого на странице Росстандарта опубликован список VIN-номеров. В рамках сервисной акции на 718 Boxster и 718 Cayman будет доработана нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении.
2019-06-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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