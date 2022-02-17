17 февраля 2022, 08:09
Porsche Boxster исполнил на перекрестке двойной прыжок (все из-за разбитой дороги)
Опытные водители пытаются притормозить перед ямами и ухабами на дороге, но их трудно заметить. Похоже, это произошло с водителем Porsche Boxster, чей полет попал на видео.
Дарья Климова Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Спорткар оказывается на полосе встречного движения, но водителю удается быстро справиться с ситуацией и вернуть контроль над автомобилем. Не исключено, что водитель Porsche превысил скорость. В любом случае, происшествие должно послужить уроком – опасность на дороге может подстерегать где угодно.
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Упомянутые модели: Porsche Boxster (от 3 688 000 Р)
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