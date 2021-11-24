8 дорогих кабриолетов 2021 года: что выбрала Америка
BMW Z4: 49 700 долларов (3 635 000 рублей)
Покупатели могут выбрать между 255-сильным турбированным 4-цилиндровым мотором или 382-сильной турбо-«шестеркой» - последняя (версия M40i) вывозит пассажиров Z4 до 60 миль/ч всего за 3,8 секунды. «Механики» нет даже за доплату, только 8-ступенчатый «автомат».
В салоне установлены удобные спортивные сиденья, использована обивка из кожи и другие высококачественные материалы отделки. Android Auto и спутниковое радио – это новые базовые фишки для модели 2021 года.
Все машины поставляются с Apple CarPlay, навигацией и информационно-развлекательной системой BMW iDrive, основу которой 4яет 10,25-дюймовый сенсорный экран.
Audi TT: 53 900 долларов (3 943 000 рублей)
Внутри TT находим спортивные кресла, а также сочетание мягкого на ощупь пластика с качественной кожаной обивкой. На то, чтобы сложить «кепку», уходит всего 10 секунд. Apple CarPlay, Android Auto, навигация и мониторинг слепых зон – все это присутствует в машине текущего модельного года. Багажник «кабрика» вмещает в себя до 7,5 куб. фута полезного груза.
Все модели поставляются с камерой заднего вида, мониторингом «слепых» зон, передними и задними парковочными датчиками и с многим другим оборудованием.
Mercedes-Benz C-Class: 54 700 долларов (4 млн рублей)
Несмотря на то, что нынешнее поколение C300 приближается к концу своего жизненного цикла, оно все еще обладает множеством современных технологий, притом, что внешний дизайн явно устарел. Ожидается, что переработанный C-Class поступит в продажу в течение 2022 года. Стартовый мотор - 255-сильная турбо-«четверка», далее идут высокопроизводительные V6 и V8 версии AMG. Дорогущий AMG C 63 S получает энергию от 503-сильного твин-турбо V8.
Кабриолет вмещает 4 человека, но сзади некомфортно. 8,8 куб. фута грузового пространства – что-то в районе среднестатистического для сегмента. Технология «теплой шеи» Airscarf здесь в базе, передние сиденья - с подогревом. Все модели 2021 года также поставляются с 12,3-дюймовым кластером цифровых приборов.
На всех машинах - кожаная обивка, качественное исполнение, есть мониторинг «слепых» зон, технология автоматического экстренного торможения и система, помогающая обнаружить пешеходов.
Porsche Boxster: 62 000 долларов (4 534 000 рублей)
Несмотря на использование жестких пластмасс, кабина для 2 человек изготовлена и отполирована на твердую «пятерку». Кожаные «ковши» подчеркнуто спортивные, такой же педальный узел. Багажник имеет объем 4,4 куб. фута.
Apple CarPlay для автомобиля уровня «Порше» само собой разумеющееся. При этом Android Auto для американских покупателей недоступен. Все модели поставляются с информационно-развлекательной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также датчиками парковки и адаптивными фарами.
Jaguar F-Type: 64 700 долларов (4 731 000 рублей)
Салон родстера выглядит не так современно, как его элегантный внешний вид, однако в нем использованы первоклассные материалы, включая натуральную кожу. Объем багажного отсека составляет 7,4 куб. фута, что на уровне большинства конкурентов.
Все версии F-TYpe поставляются с Apple CarPlay, Android Auto и информационно-развлекательной системой с 10-дюймовым сенсорным экраном.
Chevrolet Corvette: 67 400 долларов (4 930 000 рублей)
В салоне Corvette присутствует кожаная обивка, алюминиевые вставки и множество мягких поверхностей. Доступны спортивные кресла, в которых угадываются углеродные волокна. Кабина 2-местного на удивление просторна и может похвастаться одним из самых больших показателей в нашем списке -12,6 куб. фута.
Все доступные версии обеспечены Apple CarPlay, Android Auto и информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном. Есть камера заднего вида, задние датчики парковки и система Teen Driver. За доплату можно добавить мониторинг «слепых» зон, систему предупреждения о перекрестном движении и более крупный дисплей.
Lexus LC: 101 100 долларов (7 394 000 рублей)
Машину разработали на четверых взрослых, но пассажиры второго ряда сломают себе шею. О том, что на таком красавце грешно что-либо возить в багажнике, говорит рабочий объем последнего – всего 5,4 куб. фута.
Android Auto появился на этом «Лексусе» только в 2021 году. А вот Apple CarPlay, Amazon Alexa, точка доступа Wi-Fi плюс информационно-развлекательная система с 10,3-дюймовым дисплеем уже не откровение. Стандартное оборудование в области безопасности включает в себя автоматическое экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон и систему предупреждения о выходе из полосы движения.
Porsche 911: 112 000 долларов ( 8 187 000 рублей)
4-местный немецкий кабриолет предлагается с задним или полным приводом, поставляется в 6 комплектациях и может оснащаться широким выбором силовых агрегатов, начиная от стандартного 379-сильного 3-литрового двигателя twin-turbo и заканчивая более крупной 640-сильной «шестеркой» модели Turbo S.
Как и другие модели Porsche, модель «911» отличается отточенным дизайном интерьера, в котором исключительно высококачественные материалы. Передние сиденья – само анатомическое совершенство, задние сиденья лучше оставить детям. Как и у Mazda Miata, багажник «Порше» насчитывает 4,6 куб. фута – если только положить продуктовую сумку.
Оформление интерьера – верх совершенства, предусмотрена удобная в использовании информационно-развлекательная система с сенсорным экраном 10,9 дюйма. Apple CarPlay поставляется стандартно, Android Auto не предлагается. Стандартные системы безопасности включают в себя датчики парковки, предупреждение о столкновении в прямом направлении, автоматическое экстренное торможение и пр. Недостаток у автомобиля лишь один – он доступен избранному количеству покупателей.
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