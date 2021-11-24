8 дорогих кабриолетов 2021 года: что выбрала Америка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Что нужно знать при покупке авто с пробегом

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus BAW Bentley BMW Borgward Brilliance BYD Cadillac Chery CHERYEXEED Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daimler Datsun Derways Dodge DongFeng FAW Ferrari Fiat Ford GAC Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai Honda Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Auto MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Tesla Toyota Volkswagen Volvo Vortex XPeng Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

1. Выбор марки
2. Выбор модели
Как выбрать
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Dodge
Fiat
Ford
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
УАЗ
AC
Adler
Alfa Romeo
Alpine
Ariel
Aro
Aston Martin
Audi
Avia
Baltijas Dzips
Bentley
Bertone
BMW
Borgward
Bugatti
Cezet
Citroen
Dacia
DS
Ferrari
Fiat
FSO
Gruppo Bertone
Hurtan
Ikarus
Isdera
Jaguar
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
MCC
Mercedes
Metrocab
MINI
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Seat
Sisu
Skoda
Smart
TVR
Volkswagen
Volvo
Westfield
РАФ
Buick
Cadillac
Chandler
Chevrolet
Chrysler
Dodge
Eagle
Excalibur
Fisker
Ford
Geo
GMC
Harley-Davidson
Hummer
Jeep
Lincoln
Mercury
Plymouth
Pontiac
Tesla
Vector
BAIC
Brilliance
BYD
CAMC
Chang Feng
Changan
Chery
CHERYEXEED
DongFeng
FAW
Foton
Fuqi
GAC
Geely
Golden Dragon
Great Wall
Hafei
Haval
Hawtai
Hino Motors
Howo
Huanghai
JAC
JMC
Kandi
Lifan
Luxgen
Nio
Qoros
SAIC
Shacman
Tianye
Tonggong
Vortex
Voyah
Xin Kai
Zotye
ZX
Asia Motors
Daewoo
Genesis
Hyundai
KIA
SsangYong
Aurus
Derways
Doninvest
Logem
MAG
ВАЗ (Lada)
ГАЗ
Ё Авто
ЗАЗ
ИЖ
ЛУАЗ
МАЗ
Москвич
РАФ
ТагАЗ
Тонар
УАЗ
Урал
Уралец
Acura
Callaway
Daihatsu
Datsun
Honda
Infiniti
Isuzu
Kawasaki
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Subaru
Suzuki
Toyota
Yamaha
Bajaj
Hindustan
Holden
Iran Khodro
Mahindra
Maruti
Paykan
Perodua
Ravon
Tata
Baltmotors
BMW
Cagiva
Aprilia
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Indian
Jawa
Kawasaki
KTM
MV Agusta
Patron
Piaggio
Racer
Sanyang Industry
Stels
Triumph
Vespa
Victory
Yamaha
Восход
Днепр
Минск
Рига
Тула
Урал
CFMOTO
SAIC
Lifan
Suzuki
Cezet
DAF
Ford
Freightliner
Bogdan
Fuso
Hino Motors
IFA
International
Isuzu
Iveco
Kenworth
LDV
Mack
MAN
Renault
Scania
Tatra
Volvo
YueJin
БелАЗ
КрАЗ
МАЗ
Урал
ЗИЛ
КамАЗ
ТагАЗ
MAG
Tata
Avia
Foton
SAIC
FAW
Nissan
Mitsubishi
Mercedes
DongFeng
ГАЗ
Shacman
Тонар
Sisu
Howo
CAMC
JAC
Hyundai
American Coach
BOVA
Bogdan
Higer
Hino Motors
KIA
MAN
Neoplan
Setra
VanHool
Volgabus
Volvo
Yutong
ГолАЗ
ЗАЗ
ЛИАЗ
НефАЗ
ПАЗ
КАВЗ
РАФ
MAG
Golden Dragon
SAIC
Mercedes
Daewoo
SsangYong
Ikarus
Hyundai
24 ноября 2021, 17:23

8 дорогих кабриолетов 2021 года: что выбрала Америка

Сегодня, как и обещали, мы продолжаем рассказывать о лучших кабриолетах уходящего 2021 года, по мнению американского портала usnews.com. В данный рейтинг попали «открывашки» стоимостью от 45 000 долларов.
Фото: Chevrolet

BMW Z4: 49 700 долларов (3 635 000 рублей)

Покупатели могут выбрать между 255-сильным турбированным 4-цилиндровым мотором или 382-сильной турбо-«шестеркой» - последняя (версия M40i) вывозит пассажиров Z4 до 60 миль/ч всего за 3,8 секунды. «Механики» нет даже за доплату, только 8-ступенчатый «автомат».

Ранее мы писали
Американский портал usnews.com опубликовал список лучших, на их взгляд, кабриолетов образца уходящего 2021 ...
Читать далее
BMW Z4 - это роскошный кабриолет с гибким мягким верхом и большим количеством места, чего, на первый взгляд, не следовало бы ожидать от 2-местного родстера. В багажник влезает до 9,9 куб. футов, что выше среднего значения для данного сегмента.

В салоне установлены удобные спортивные сиденья, использована обивка из кожи и другие высококачественные материалы отделки. Android Auto и спутниковое радио – это новые базовые фишки для модели 2021 года.

Все машины поставляются с Apple CarPlay, навигацией и информационно-развлекательной системой BMW iDrive, основу которой 4яет 10,25-дюймовый сенсорный экран. 

Audi TT: 53 900 долларов (3 943 000 рублей)

Audi TT
От 2 л, 197 л.с
Немецкий «пистолет» доступен в виде купе и кабриолета. 2-местный Cabrio хорошо маневрирует в тесных пространствах, поставляется с полным приводом. В движение его могут приводить разные моторы на выбор. «Нижняя» планка - 228-сильный 4-цилиндровый турбодвигатель, по середке - модернизированный 288-сильный мотор, а в комплектации RS используется 394-сильная турбо-«пятерка».

Внутри TT находим спортивные кресла, а также сочетание мягкого на ощупь пластика с качественной кожаной обивкой. На то, чтобы сложить «кепку», уходит всего 10 секунд. Apple CarPlay, Android Auto, навигация и мониторинг слепых зон – все это присутствует в машине текущего модельного года. Багажник «кабрика» вмещает в себя до 7,5 куб. фута полезного груза.

Все модели поставляются с камерой заднего вида, мониторингом «слепых» зон, передними и задними парковочными датчиками и с многим другим оборудованием.

Mercedes-Benz C-Class: 54 700 долларов (4 млн рублей)

Mercedes C
От 1.5 л, 197 л.с
Новый от 3 401 200 до 7 684 285 Р
Некоторые автомобили начального класса «люкс» либо слишком спортивные, либо слишком «гражданские», а вот Mercedes-Benz C-Class 2021 года умещается где-то между ними. В модификации C300 кабриолет сочетает тихую и комфортную езду с необходимым уровнем управляемости. Если хотите больше мощности и производительности, стоит присмотреться к AMG C43 и C63.

Несмотря на то, что нынешнее поколение C300 приближается к концу своего жизненного цикла, оно все еще обладает множеством современных технологий, притом, что внешний дизайн явно устарел. Ожидается, что переработанный C-Class поступит в продажу в течение 2022 года. Стартовый мотор - 255-сильная турбо-«четверка», далее идут высокопроизводительные V6 и V8 версии AMG. Дорогущий AMG C 63 S получает энергию от 503-сильного твин-турбо V8.

Кабриолет вмещает 4 человека, но сзади некомфортно. 8,8 куб. фута грузового пространства – что-то в районе среднестатистического для сегмента. Технология «теплой шеи» Airscarf здесь в базе, передние сиденья - с подогревом. Все модели 2021 года также поставляются с 12,3-дюймовым кластером цифровых приборов.

На всех машинах - кожаная обивка, качественное исполнение, есть мониторинг «слепых» зон, технология автоматического экстренного торможения и система, помогающая обнаружить пешеходов.

Porsche Boxster: 62 000 долларов (4 534 000 рублей)

Porsche Boxster
От 2 л, 300 л.с
У открытого «Бокстера» обязателен мягкий верх, двигатель, расположенный по центру, и низкий центр тяжести. Так что проезд трековых виражей дарит исключительное наслаждение. Автомобиль поставляется с 300-сильной турбо-«четверкой», при этом богатые покупатели могут выбрать один из 3 модернизированных моторов, вершиной которых станет 414-сильный рядный Spyder.

Несмотря на использование жестких пластмасс, кабина для 2 человек изготовлена и отполирована на твердую «пятерку». Кожаные «ковши» подчеркнуто спортивные, такой же педальный узел. Багажник имеет объем 4,4 куб. фута.

Apple CarPlay для автомобиля уровня «Порше» само собой разумеющееся. При этом Android Auto для американских покупателей недоступен. Все модели поставляются с информационно-развлекательной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном, а также датчиками парковки и адаптивными фарами.

Jaguar F-Type: 64 700 долларов (4 731 000 рублей)

Jaguar F-Type
От 2 л, 300 л.с
Новый от 9 026 000 до 9 026 000 Р
Мягкий верх кабриолета может подниматься или опускаться за 12 секунд одним лишь нажатием кнопки. Стандартный двигатель - 296-сильный турбированный 4-цилиндровый, однако покупатели могут сделать выбор в пользу 380-сильного наддувного V6. Высокопроизводительная комплектация R получает наддувный V8, развивающий 575 сил.

Салон родстера выглядит не так современно, как его элегантный внешний вид, однако в нем использованы первоклассные материалы, включая натуральную кожу. Объем багажного отсека составляет 7,4 куб. фута, что на уровне большинства конкурентов.

Все версии F-TYpe поставляются с Apple CarPlay, Android Auto и информационно-развлекательной системой с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Chevrolet Corvette: 67 400 долларов (4 930 000 рублей)

Chevrolet Corvette
От 6.2 л, 659 л.с
Новый от 11 221 450 до 13 956 766 Р
Штатовский кабриолет с роскошным V8 имеет жесткую складную крышу, которая может убираться или, наоборот, собираться на скорости движения до 30 миль/ч.

В салоне Corvette присутствует кожаная обивка, алюминиевые вставки и множество мягких поверхностей. Доступны спортивные кресла, в которых угадываются углеродные волокна. Кабина 2-местного на удивление просторна и может похвастаться одним из самых больших показателей в нашем списке -12,6 куб. фута.

Все доступные версии обеспечены Apple CarPlay, Android Auto и информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном. Есть камера заднего вида, задние датчики парковки и система Teen Driver. За доплату можно добавить мониторинг «слепых» зон, систему предупреждения о перекрестном движении и более крупный дисплей.

Lexus LC: 101 100 долларов (7 394 000 рублей)

Lexus LC
От 5 л, 477 л.с
Новый от 10 500 000 до 10 704 000 Р
Ценник говорит сам за себя – это вещь! Красиво звучащий 471-сильный V8 обеспечивает как агрессивную езду, так и, если надо, плавную, когда, например, приходится свернуть со скоростной магистрали. Гибкий мягкий верх открывается или закрывается за 15 секунд и так же, как у конкурентов, может «работать» при движении кабриолета со скоростью до 30 миль/ч.

Машину разработали на четверых взрослых, но пассажиры второго ряда сломают себе шею. О том, что на таком красавце грешно что-либо возить в багажнике, говорит рабочий объем последнего – всего 5,4 куб. фута.

Android Auto появился на этом «Лексусе» только в 2021 году. А вот Apple CarPlay, Amazon Alexa, точка доступа Wi-Fi плюс информационно-развлекательная система с 10,3-дюймовым дисплеем уже не откровение. Стандартное оборудование в области безопасности включает в себя автоматическое экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон и систему предупреждения о выходе из полосы движения.

Porsche 911: 112 000 долларов ( 8 187 000 рублей)

Porsche 911
От 3 л, 450 л.с
Новый от 16 142 911 до 28 683 425 Р
Самый дорогой кабриолет в нашем списке. По сути, живая икона стиля и спорта. Его привычные круговые фары и наклонная рампа делают внешний облик «911-го» узнаваемым издалека – ошибка невозможна.

4-местный немецкий кабриолет предлагается с задним или полным приводом, поставляется в 6 комплектациях и может оснащаться широким выбором силовых агрегатов, начиная от стандартного 379-сильного 3-литрового двигателя twin-turbo и заканчивая более крупной 640-сильной «шестеркой» модели Turbo S.

Как и другие модели Porsche, модель «911» отличается отточенным дизайном интерьера, в котором исключительно высококачественные материалы. Передние сиденья – само анатомическое совершенство, задние сиденья лучше оставить детям. Как и у Mazda Miata, багажник «Порше» насчитывает 4,6 куб. фута – если только положить продуктовую сумку. 

Оформление интерьера – верх совершенства, предусмотрена удобная в использовании информационно-развлекательная система с сенсорным экраном 10,9 дюйма. Apple CarPlay поставляется стандартно, Android Auto не предлагается. Стандартные системы безопасности включают в себя датчики парковки, предупреждение о столкновении в прямом направлении, автоматическое экстренное торможение и пр. Недостаток у автомобиля лишь один – он доступен избранному количеству покупателей.

Упомянутые модели: BMW Z4 (от 2 600 000 Р), Audi TT (от 2 120 000 Р), Mercedes C (от 2 090 000 Р), Porsche Boxster (от 3 688 000 Р), Jaguar F-Type (от 4 685 000 Р), Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р), Lexus LC (от 8 240 000 Р), Porsche 911 (от 7 226 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Яндекс.Новости
Комментарии
Запомнить
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Порошковый или углекислотный? Какой огнетушитель лучше?
Пожиратели бензина: с этими машинами вы разоритесь на топливе!
Совсем крошка: рассказываем про самый маленький автомобиль в мире
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 29 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Volvo XC60 и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Сургут Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2021 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться