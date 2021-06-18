Porsche представил новую продвинутую медиасистему
Фото: Porsche
При желании можно вообще отказаться от прикосновений к экрану и активировать продвинутого голосового помощника фразой «Hey, Porsche». Система распознает много фраз и может самостоятельно решить поставленную задачу. Например, если водитель говорит: «Мне нужен бензин», навигатор начинает искать ближайшие АЗС и прокладывать оптимальный маршрут с учетом загруженности дорог. При помощи голоса можно управлять климат-контролем, интерьерной подсветкой и функцией массажа в кресла.
Кроме того, PCM 6.0 поддерживает беспроводной протокол Apple CarPlay и проводной Android Auto. Приложение Porsche Connect дает водителям удаленный доступ к множеству функций автомобиля, включая запирание и отпирание дверей, отслеживание давления в шинах и многое другое. Медиасистема PCM 6.0 появится в моделях Porsche 911, Panamera и Cayenne нынешним летом.
Сейчас инженеры работают над новой функцией Soundtrack My Life. Медиасистема будет самостоятельно подбирать музыкальное сопровождение поездки в зависимости от маршрута и стиля вождения. Это не трек-лист известных исполнителей, а больше похоже на саундтрек из фильма, когда музыка меняется в зависимости от того, что происходит на экране, а в случае с Soundtrack My Life – в зависимости от действий водителя: как он ускоряется, тормозит и преодолевает повороты.
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- 1 350 000 РPorsche 911 2002 в Москве
- 1 790 000 РPorsche Cayenne S 2011 в Москве
- 8 100 000 РPorsche Panamera 2017 в Москве
- 4 399 000 РPorsche Cayenne 2016 в Москве
- 3 497 000 РPorsche Cayenne 2015 в Москве
- 3 699 000 РPorsche Cayenne GTS 2013 в Москве
- 2 149 000 РPorsche Panamera 4 2010 в Москве
- 2 750 000 РPorsche Cayenne 2013 в Москве
- 8 400 000 РPorsche Panamera 2019 в Москве
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