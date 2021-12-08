Porsche примерил морду Hyundai Tucson: получилось интересно
Тем интереснее попытка независимого дизайнера попробовать найти общее между спорткарами и кроссоверами. В Facebook появилась интересная иллюстрация того, как можно примирить две модели, существующие на противоположных концах автомобильного мира. Вы когда-нибудь видели, чтобы морда кроссовера так хорошо смотрелась на спортивном автомобиле? И дело не только в том, что это визуально привлекательно, но и в том, что это кажется вполне осуществимым. Однако в Hyundai решили сделать ставку не на спорт и эксклюзивность, а на кроссоверы и массовые продажи. Но если кроссоверы забывают с очередной сменой поколения, удачные спортивные автомобили помнят намного дольше, особенно если они выглядят так же хорошо, как этот Hyundai 911 Turbo S.
- 2 000 080 РHyundai Tucson 2018 в Москве
- 1 250 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 777 000 РHyundai Tucson 2007 в Москве
- 1 789 000 РHyundai Tucson 2017 в Москве
- 1 749 000 РHyundai Tucson 2015 в Москве
- 1 420 000 РHyundai Tucson 2018 в Москве
- 1 899 000 РHyundai Tucson 2017 в Москве
- 11 770 000 РPorsche 911 2017 в Москве
- 1 729 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 2 510 455 РHyundai Tucson 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий