Посмотрите на очень длинный Jeep Wrangler
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Jeep Wrangler стал популярным из - за его проворного внедорожного характера. С короткой колесной базой и впечатляющими углами въезда этот внедорожник может проехать где угодно. Затем появилась модель Wrangler Unlimited с четырьмя дверьми, которая, хоть и была просторнее внутри, но потеряла в маневренности на пересеченной местности. Теперь есть возможность посмотреть на еще более удлиненную версию. Вот так выглядит трехрядный Wrangler.
Навряд ли новый владелец этого кастомизированного Jeep поедет на нем по бездорожью, поскольку его форма, напоминающая лимузин, не очень подходит для преодоления холмов и склонов. Модифицировала автомобиль компания Illusion Coach Builders LLC в 2006 году, сразу после покупки. Кроме растянутого кузова в салоне появилась дополнительный ряд для двух человек и две полустворчатые двери.
Что касается силовой установки, то по сравнению с оригинальной моделью TJ ничего не изменилось. Под капотом находится 4,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, выдающий 190 лошадиных сил и 319 Нм крутящего момента, который сочетается с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Продавец этого Wrangler отметил, что на кузове есть сколы, вмятины и царапины, а также отслоение и растрескивание краски на нескольких участках. Противотуманные фары уже начали желтеть, а задний фонарь со стороны водителя треснул. На некоторых участках появилась ржавчина.
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