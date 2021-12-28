28 декабря 2021, 00:06
Поучительное видео об опасности круговой развязки, маленькой Toyota и неуклюжем Land Rover
Водителям внедорожников и кроссоверов важно помнить, что у их автомобилей более высокий центр тяжести по сравнению со среднестатистическими седанами или хэтчбеками. Мысли водителя Land Rover из видео, похоже, витали где-то очень далеко от места происшествия.
Дарья Климова Фото: twitter.com/JamesKPatterson
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Фото: twitter.com/JamesKPatterson
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Если у Toyota лишь немного замялся бампер, то цена невнимательности и спешки водителя Land Rover оказалась намного выше: разбились окна, повреждены крыша, капот и передний бампер – насколько можно судить по видео. Но, возможно, есть и другие скрытые повреждения.
Упомянутые модели: Land Rover Discovery Sport (от 2 852 000 Р), Toyota Yaris (от 705 000 Р)
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