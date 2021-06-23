23 июня 2021, 17:22
Позабытый «Икарус» в идеальном состоянии выставили на продажу за 15 млн рублей
В Краснодарском крае продается туристический автобус Ikarus 256, выпущенный в 1991 году. В свое время его пригнали из Венгрии и благополучно забыли на несколько десятилетий.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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По словам продавца, на одометре значится всего 2 900 километров – ровно столько автобус проехал из Венгрии до Краснодарского края. Внешне он выглядит абсолютно новым, даже сидения в салоне затянуты в полиэтилен. Про автобус забыли до 2014 года. В лихие 1990-е он лишился зеркал и фар, поэтому их пришлось заменить на нештатные. В остальном у автобуса все родное, включая шины. Продается раритетная машина в коллекцию, чтобы сохранить один из последних «Икарусов» для потомков.
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