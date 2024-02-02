Пожилой водитель на Kia Rio пошел в лобовую на автобус. Авария попала на видео

18.12.2023, 16:26

Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?

В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее