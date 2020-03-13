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13 марта 2020, 13:46

Range Rover выпустят в трехдверной версии, но только сто штук

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Фото: motor.ru
Лондонское ателье Niels van Roij Design выпустит 100 экземпляров трехдверных Range Rover под названием Adventum Coupe. Внедорожник будет отличаться оригинальным кузовом и дорогой отделкой из натуральных материалов.
Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук

Фото: motor.ru

Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук

Фото: motor.ru

Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук

Фото: motor.ru

Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук

Фото: motor.ru

Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук

Фото: motor.ru

Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук

Фото: motor.ru

Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук

Фото: motor.ru

Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук
Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук
Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук
Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук
Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук
Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук
Range Rover выпустят в трехдверной версии но только сто штук
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Мастера лондонской студии кардинально изменили кузов внедорожника, часть от передней до задней стойки отформована вручную из алюминиевых листов. Без изменений остались только капот, крылья и крышка багажника.

В представленном варианте Adventum Coupe в отделке салона использована натуральная кожа, твид, тиковое дерево и овечья шерсть. При создании других экземпляров будут учитываться индивидуальные пожелания заказчиков. Можно будет выбрать цвет отделки, рисунок прострочки, тиснение, вышивку.

Первый вариант Adventum Coupe представлен в белом кузове Artic White, а салон внедорожника выполнен из красной кожи наппа. Пол изготовлен из тиковых планок, швы которых затерты белым цветом. Завершают образ два аксессуара —  зонты с кожаными ручками.

Внедорожники будут оснащены 5,0-литровыми V8 с компрессором. Двигатель обладает мощностью 525 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Adventum Coupe оценили в 270 000 евро (примерно 22 миллиона рублей). При дополнительных опциях стоимость автомобиля может увеличиться.

Как пишет motor.ru, проект Niels van Roij Design стал ответом на отказ Land Rover от производства Range Rover SV Coupe. В компании посчитали выпуск трехдверки убыточным производством.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Тест-драйв Range Rover IV: На гербовой бумаге
Я свой Range rover velar оформлял на варшавке в автопассаже. Бронировал его заранее на сайте, поэтому когда приехал к дилеру, то он меня уже ждал)
bulgarin
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
О такой машине, можно только мечтать, но не покупать. Её не возможно продать, один транспортный налог 75 тыс.р в год за 500 сил + всё остальное = 700 тыс в год, её покупать только новую и передавать по наследству самому нелюбимому родственнику
Дед
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Range Rover выпустят в трехдверной версии, но только сто штук
{{material_125639}}Мастера лондонской студии кардинально изменили кузов внедорожника, часть от передней до задней стойки отформована вручную из алюминиевых листов. Без изменений остались только капот, крылья и крышка багажника.В представленном варианте Adventum Coupe в отделке салона использована натуральная кожа, твид, тиковое дерево и овечья шерсть. При создании других экземпляров будут учитываться индивидуальные пожелания заказчиков. Можно будет выбрать цвет отделки, рисунок прострочки, тиснение, вышивку.Первый вариант Adventum Coupe представлен в белом кузове Artic White, а салон внедорожника выполнен из красной кожи наппа. Пол изготовлен из тиковых планок, швы которых затерты белым цветом. Завершают образ два аксессуара —  зонты с кожаными ручками.Внедорожники будут оснащены 5,0-литровыми V8 с компрессором. Двигатель обладает мощностью 525 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Adventum Coupe оценили в 270 000 евро (примерно 22 миллиона рублей). При дополнительных опциях стоимость автомобиля может увеличиться.Как пишет motor.ru, проект Niels van Roij Design стал ответом на отказ Land Rover от производства Range Rover SV Coupe. В компании посчитали выпуск трехдверки убыточным производством.
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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