Россияне удивили финских читателей своим отношением к автомобилям
В комментариях к статье, финские читатели недоумевали: во дворах россиян, особенно в Москве и Петербурге, полно красивых машин, но сами дома находятся в аварийном состоянии. Другие отмечали, что в Финляндии любая машина считается роскошью. К слову, с ними были согласны и 14,1% россиян, уточняет Тарантас Ньюс. А некоторые напоминали, что в России бензин стоит в три раза дешевле, поэтому для финского автолюбителя заправить полный бак – уже роскошь.
Напомним, по мнению российских властей роскошным считается автомобиль стоимостью более 3 млн рублей. Именно столько должен стоить новый автомобиль, чтобы попасть в список ежегодно публикуемый Минпромторгом. Правда, в последнее время все чаще звучат призывы поднять планку хотя бы до 4 – 6 млн рублей. Стремительный рост цен на машины привел к тому, что в список все чаще попадают модели массовых брендов, которые во всем мире не считаются роскошными.
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 630 000 РToyota Corolla 2007 в Москве
- 850 000 РLand Rover Range Rover 2006 в Москве
- 6 499 000 РMercedes Maybach S-класс 2014 в Москве
- 910 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
- 640 000 РMazda 3 2008 в Москве
- 960 000 РNissan Tiida 2011 в Москве
- 3 370 000 РNissan Patrol 2015 в Москве
- 1 850 000 РToyota RAV4 2015 в Зеленограде
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