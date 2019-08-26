Русь угоняемая: крадут даже скутеры
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Фото из открытых источников
Санкт-Петербург
Сотрудники полиции установили причастность молодых людей как минимум к трем эпизодам хищения машин. Например, в период со 2 июля по 15 августа текущего года злоумышленники похитили Nissan Murano, Lexus ES250, Infiniti QX60. Автомобили были похищены с парковок на Якорной ул., ул. Федора Абрамова и ул. Ушинского.
В отношении ребят возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Они задержаны, а полицейские продолжают устанавливать все эпизоды преступной деятельности данной группы, а также места сбыта похищенных иномарок.
Ростов-на-Дону
Оказывается, он шел по тротуару и вдруг заприметил в припаркованной «Приоре» ключи в замке зажигания, при этом хозяина в салоне не было. Пьяненький мужичок дернул за ручку «Лады», дверь открылась, и таким образом злоумышленник оказался за рулем.
Вот только уехать ему далеко не удалось – уже на первом перекрестке «Приора» угодила в ДТП, а дальше нам известно. Будущее горе-угонщика незавидное: в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Кострома
На родине Ивана Сусанина «отметился» 40-летний мужчина, похищавший машины с парковок во дворах жилых домов в разных районах областного центра. Сигналы о пропажах ТС стали поступать от владельцев еще в апреле 2019 года. При этом все угнанные автомобили были схожих марок и оборудованы охранными комплексами.
С поставленной криминальной задачей зрелый мужчина справлялся играючи, ведь его профессия напрямую связана с машинами – он работал в автосервисе. По наработанным контактам он собирал заказы на поставку запчастей и элементов автомобилей, только делал это преступным путем. Угоны осуществлялись посредством специальных приспособлений, позволяющих обходить средства охраны. Для перегона похищенных машин в гараж использовались чужие регистрационные номера. В гараже ТС разбирались на запчасти, после чего сбывались на «разборках».
Теперь вот костромичу придется разбираться с законом. Следствию пока известно о двух случаях угона машин и двух разобранных иномарках. Сколько за них дадут – пока не сообщается.
Омск
Простоял там скутер недолго. Благодаря записям с видеокамеры, выяснилось, что к месту парковки ТС однажды подъехал грузовик. Больше скутера там не наблюдали. Госномер грузового автомобиля попал в поле зрения камеры, поэтому установить личность водителя оказалось делом нехитрым. Того приперли к стенке, и он признался в хищении.
Ворованный скутер без пяти минут пенсионер поместил в свой гараж, где намеревался его отремонтировать и оставить, что называется, для личного пользования. Стоимость двухколесника - 22 000 рублей, ныне он вновь находится у законного владельца. А вот взрослому дяденьке придется отвечать за свое искушение...
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