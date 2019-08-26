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26 августа 2019, 16:58

Русь угоняемая: крадут даже скутеры

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Фото из открытых источников
Судя по данным региональных Управлений МВД, на прошлой неделе в стране было зарегистрировано большое количество угонов и краж автотранспортных средств. Мы сделали подборку из наиболее интересных, на наш взгляд, криминальных историй.
Русь угоняемая крадут даже скутеры

Фото из открытых источников

Санкт-Петербург

Nissan Murano
От 2.5 л, 234 л.с
Новый от 2 550 000 до 3 299 000 Р
В городе на Неве сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, которая похищала премиальные иномарки на территории СПб и Ленобласти. Полицейские задержали троих молодых мужчин в возрасте от 28 до 37 лет, проживающих на севере города, один из которых ранее сидел в тюрьме за кражи. При этом были обнаружены и изъяты автомобиль, использовавшийся в преступных целях, а также свертки для замков зажигания и мобильные телефоны.

Сотрудники полиции установили причастность молодых людей как минимум к трем эпизодам хищения машин. Например, в период со 2 июля по 15 августа текущего года злоумышленники похитили Nissan Murano, Lexus ES250, Infiniti QX60. Автомобили были похищены с парковок на Якорной ул., ул. Федора Абрамова и ул. Ушинского.

В отношении ребят возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Они задержаны, а полицейские продолжают устанавливать все эпизоды преступной деятельности данной группы, а также места сбыта похищенных иномарок.

Ростов-на-Дону

ВАЗ (Lada) Приора
От 1.6 л, 87 л.с
Новый от 424 900 до 533 400 Р
В один из местных Отделов полиции поступило заявление от горожанина, сообщившего о пропаже «Лады-217230». Тут же полицейские дали ориентировку на отечественную малолитражку всем патрулирующим нарядам, и вскоре ее случайно нашли гаишники, прибывшие на очередное место ДТП. Оказалось, что участвующий в аварии автомобиль отнюдь не принадлежит человеку, сидевшему за его рулем. К тому же, этот самый водитель (49 лет от роду) был подшофе. Его, естественно, задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Там любитель «зеленого змия» поведал историю угона.

Оказывается, он шел по тротуару и вдруг заприметил в припаркованной «Приоре» ключи в замке зажигания, при этом хозяина в салоне не было. Пьяненький мужичок дернул за ручку «Лады», дверь открылась, и таким образом злоумышленник оказался за рулем.

Вот только уехать ему далеко не удалось – уже на первом перекрестке «Приора» угодила в ДТП, а дальше нам известно. Будущее горе-угонщика незавидное: в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Кострома

На родине Ивана Сусанина «отметился» 40-летний мужчина, похищавший машины с парковок во дворах жилых домов в разных районах областного центра. Сигналы о пропажах ТС стали поступать от владельцев еще в апреле 2019 года. При этом все угнанные автомобили были схожих марок и оборудованы охранными комплексами.

Русь угоняемая крадут даже скутеры

Фото взято из открытых источников

Русь угоняемая крадут даже скутеры

 

Русь угоняемая крадут даже скутеры

 

Русь угоняемая крадут даже скутеры

 

Русь угоняемая крадут даже скутеры

 

Русь угоняемая крадут даже скутеры

 

Русь угоняемая крадут даже скутеры

 

Русь угоняемая крадут даже скутеры
Русь угоняемая крадут даже скутеры
Русь угоняемая крадут даже скутеры
Русь угоняемая крадут даже скутеры
Русь угоняемая крадут даже скутеры
Русь угоняемая крадут даже скутеры
Русь угоняемая крадут даже скутеры

Infiniti QX60
От 2.5 л, 231 л.с
Новый от 3 358 200 до 4 158 000 Р
Полицейские сработали на «пятерку», установив личность угонщика. Вскоре его задержали. Оказалось, что ранее костромич уже имел особые отношения с законом, причем промышлял тем же самым.  По месту жительства и работы были проведены обыски, в результате чего изъяты запчасти к автомобилям. А в гараже злоумышленника обнаружили наполовину разукомплектованный Renault.

С поставленной криминальной задачей зрелый мужчина справлялся играючи, ведь его профессия напрямую связана с машинами – он работал в автосервисе. По наработанным контактам он собирал заказы на поставку запчастей и элементов автомобилей, только делал это преступным путем. Угоны осуществлялись посредством специальных приспособлений, позволяющих обходить средства охраны. Для перегона похищенных машин в гараж использовались чужие регистрационные номера. В гараже ТС разбирались на запчасти, после чего сбывались на «разборках».

Теперь вот костромичу придется разбираться с законом. Следствию пока известно о двух случаях угона машин и двух разобранных иномарках. Сколько за них дадут – пока не сообщается. 

Омск

Lexus ES
От 2 л, 150 л.с
Новый от 2 580 000 до 3 996 000 Р
Город известен тем, что здесь 4 года в каторжном остроге провел Ф.М. Достоевский. Сколько и где проведет 59-летнгий местный житель, похитивший у 20-летнего парня скутер, разберется следствие. А картина криминального случая такова: студент, обратившийся в полицию, рассказал, что его двухколесный друг  внезапно сломался, и молодой человек решил вывезти его во двор своего дома, огороженный забором.

Простоял там скутер недолго. Благодаря записям с видеокамеры, выяснилось, что к месту парковки ТС однажды подъехал грузовик. Больше скутера там не наблюдали. Госномер грузового автомобиля попал в поле зрения камеры, поэтому установить личность водителя оказалось делом нехитрым. Того приперли к стенке, и он признался в хищении.

Ворованный скутер без пяти минут пенсионер поместил в свой гараж, где намеревался его отремонтировать и оставить, что называется, для личного пользования. Стоимость двухколесника - 22 000 рублей, ныне он вновь находится у законного владельца. А вот взрослому дяденьке придется отвечать за свое искушение...

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Цитата:| Японцы издеваются! Цитата:| В автомобиле такого класса не установить датчик уличной температуры и КАССЕТНЫЙ!!!! магнитофон - это форменное безобразие. Датчик температуры - есть!!
Игорь К.
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Подскажите кто нибудь, у меня лексус ес 330 2003год декабрь месяц выпуска. При включенном зажигании не загораются лампочки (VSC) TRAC что это значит.
Олег
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Русь угоняемая: крадут даже скутеры
Санкт-Петербург{{model_v2_no_show_934}} В городе на Неве сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, которая похищала премиальные иномарки на территории СПб и Ленобласти. Полицейские задержали троих молодых мужчин в возрасте от 28 до 37 лет, проживающих на севере города, один из которых ранее сидел в тюрьме за кражи. При этом были обнаружены и изъяты автомобиль, использовавшийся в преступных целях, а также свертки для замков зажигания и мобильные телефоны. Сотрудники полиции установили причастность молодых людей как минимум к трем эпизодам хищения машин. Например, в период со 2 июля по 15 августа текущего года злоумышленники похитили Nissan Murano, Lexus ES250, Infiniti QX60. Автомобили были похищены с парковок на Якорной ул., ул. Федора Абрамова и ул. Ушинского.В отношении ребят возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Они задержаны, а полицейские продолжают устанавливать все эпизоды преступной деятельности данной группы, а также места сбыта похищенных иномарок.Ростов-на-Дону {{model_v2_no_show_1697}} В один из местных Отделов полиции поступило заявление от горожанина, сообщившего о пропаже «Лады-217230». Тут же полицейские дали ориентировку на отечественную малолитражку всем патрулирующим нарядам, и вскоре ее случайно нашли гаишники, прибывшие на очередное место ДТП. Оказалось, что участвующий в аварии автомобиль отнюдь не принадлежит человеку, сидевшему за его рулем. К тому же, этот самый водитель (49 лет от роду) был подшофе. Его, естественно, задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Там любитель «зеленого змия» поведал историю угона. Оказывается, он шел по тротуару и вдруг заприметил в припаркованной «Приоре» ключи в замке зажигания, при этом хозяина в салоне не было. Пьяненький мужичок дернул за ручку «Лады», дверь открылась, и таким образом злоумышленник оказался за рулем. Вот только уехать ему далеко не удалось – уже на первом перекрестке «Приора» угодила в ДТП, а дальше нам известно. Будущее горе-угонщика незавидное: в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».КостромаНа родине Ивана Сусанина «отметился» 40-летний мужчина, похищавший машины с парковок во дворах жилых домов в разных районах областного центра. Сигналы о пропажах ТС стали поступать от владельцев еще в апреле 2019 года. При этом все угнанные автомобили были схожих марок и оборудованы охранными комплексами.{{gallery_79}} {{model_v2_no_show_6103}} Полицейские сработали на «пятерку», установив личность угонщика. Вскоре его задержали. Оказалось, что ранее костромич уже имел особые отношения с законом, причем промышлял тем же самым.  По месту жительства и работы были проведены обыски, в результате чего изъяты запчасти к автомобилям. А в гараже злоумышленника обнаружили наполовину разукомплектованный Renault. С поставленной криминальной задачей зрелый мужчина справлялся играючи, ведь его профессия напрямую связана с машинами – он работал в автосервисе. По наработанным контактам он собирал заказы на поставку запчастей и элементов автомобилей, только делал это преступным путем. Угоны осуществлялись посредством специальных приспособлений, позволяющих обходить средства охраны. Для перегона похищенных машин в гараж использовались чужие регистрационные номера. В гараже ТС разбирались на запчасти, после чего сбывались на «разборках». Теперь вот костромичу придется разбираться с законом. Следствию пока известно о двух случаях угона машин и двух разобранных иномарках. Сколько за них дадут – пока не сообщается.  Омск{{model_v2_no_show_2184}} Город известен тем, что здесь 4 года в каторжном остроге провел Ф.М. Достоевский. Сколько и где проведет 59-летнгий местный житель, похитивший у 20-летнего парня скутер, разберется следствие. А картина криминального случая такова: студент, обратившийся в полицию, рассказал, что его двухколесный друг  внезапно сломался, и молодой человек решил вывезти его во двор своего дома, огороженный забором.Простоял там скутер недолго. Благодаря записям с видеокамеры, выяснилось, что к месту парковки ТС однажды подъехал грузовик. Больше скутера там не наблюдали. Госномер грузового автомобиля попал в поле зрения камеры, поэтому установить личность водителя оказалось делом нехитрым. Того приперли к стенке, и он признался в хищении.Ворованный скутер без пяти минут пенсионер поместил в свой гараж, где намеревался его отремонтировать и оставить, что называется, для личного пользования. Стоимость двухколесника - 22 000 рублей, ныне он вновь находится у законного владельца. А вот взрослому дяденьке придется отвечать за свое искушение...
2019-08-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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