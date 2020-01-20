20 января 2020, 08:59
С 2021 года ЭРА-ГЛОНАСС поможет оформить ДТП
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Фото: habr.com
Систему ЭРА-ГЛОНАСС планируют интегрировать с автоматизированной информационной системой (АИС) ОСАГО. Возможно, уже в следующем году оформить ДТП по европротоколу станет еще проще. Данные об аварии будут поступать в страховую компанию в автоматическом режиме.
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Речь идет о незначительных авариях, которые можно оформить по европротоколу. Уже сейчас без участия сотрудников ГИБДД оформляется более половины всех дорожно-транспортных происшествий в России. В будущем для расширения функционала ЭРА-ГЛОНАСС автовладельцу придется или установить новый блок системы, или «перепрошить» уже имеющийся. Документацию для разработки необходимого программного обеспечения в РСА обещают подготовить к середине 2020 года.
Новый терминал сможет передавать информацию об обстоятельствах аварии: направлении движения в момент столкновения и о самом ударе, включая профиль ускорений или замедлений, график ударных нагрузок и т.п. В АО «ГЛОНАСС» создали программно-аппаратный комплекс, позволяющий тестировать точность работы опытных образцов. Ряд российских компаний уже разработали оборудование, необходимое для фиксации ДТП в автоматическом режиме. У нового блока две кнопки – одна помогает сообщить экстренным службам о серьезном ДТП, если система не сработала автоматически, другая служит для передачи данных о ДТП страховщикам. Блок с расширенным функционалом обойдется дороже нынешнего. Сейчас он стоит в пределах 250 долларов.
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Комментарии пользователей
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Просто элементарно объясните настройки климата в салоне!!! Что включить? Какой обдув? Нужно ли включать кондиционер или печку? Какой температурный режим? нужно ли включать забор атмосферного воздуха или внутренний обдув? Всякую ахинею типа глицерина, спирта и табака несёте!!!! А по делу так и ничего ...
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