Самые интересные модели в истории Renault
Vel Satis
Что получится, если соединить вместе седан и минивэн? Правильно – Renault Vel Satis, компания стала первой, кто в начале 2000-х решился на такой эксперимент. Новая модель пришла в 2001 году на смену премиальному седану Safrane.
Пусть вас не смущает её причудливый вид, машина реально была создана по всем нормам премиального авто. Создатели сделали все, чтобы увести покупателей у BMW 5-й серии и Mercedes E-Class.
Twingo
Первое поколение Renault Twingo вышло в 1993 году и за прошедшие годы эти машины прочно обосновались в интернет-мемах. Это одна из самых компактных и знаменитых малолитражек.
Вскоре после появления машинка начала получать обновления, дополняться весьма современным функционалом, и даже получила эксклюзивные комплектации.
Успех первого поколения был столь огромен, что модель выпускалась на протяжении 14 лет, и только в 2007 мир увидел второе поколение модели Twingo.
Megane RS
Вышедший в 2010 году Megane RS третьего поколения сначала выпускался с двигателем в 250 л.с. В дальнейшем появлялись версии на 265 и 275 л.с. И не будем забывать о рекорде на трассе Нюрбургринг, который установил Megane RS Trophy R. Этот хэтчбек прошел трассу в 20,6 км за рекордные 7 минут 40,1 секунду. Конечно, спортивная команда Renault немало поработала над хэтчбеком-рекордсменом, но основа была доступна всем желающим.
Megane RS отличала не только мощность, но и стиль – он выходил только в трехдверном варианте.
Megane E-Tech Electric
Самая новая версия Renault Megane будет доступна к предзаказу уже в феврале 2022 года. Это будет электромобиль E-Tech Electric, на этот раз модель трансформируется в кроссовер, что логично, раз они сейчас на пике популярности.
У нового авто будет больше колесная база, увеличена высота внутри салона. Более того, создатели обещают полностью обновленный интерьер, на создание которого уйдет 30 кг переработанного пластика (на каждую машину). Обещают, что за счет увеличенного аккумулятора машина сможет проезжать до 470 км на одном заряде.
Sport Spider
В середине 90-х Renault выпустила на рынок безумный Sport Spider. Модель создавалась как спортивный родстер, была снабжена 2 литровым четырехцилиндровым двигателем, который поставлялся в паре с пятиступенчатой МКПП. Машинка оказалась аскетична – лобовое стекло, фары, габариты, задний противотуманный фонарь и всё.
Talisman
Хотя сейчас все стремительно пересаживаются на кроссоверы, еще каких-то 6 лет назад среднеразмерные седаны пользовались в Европе немалым спросом. 2015 был последним модельным годом для Honda Accord, но оставалось еще множество конкурентов в этом классе. Так что Renault решили заменить свою устаревшую Laguna чем-то более современным. В итоге на рынок вышел Talisman.
Кроме Laguna, Talisman был призван стать заменой более высококлассной Latitude, правда не все это поняли. Сложно назвать причину того, почему эта машина не встретила должного энтузиазма у покупателей. Но, как нам кажется, у Talisman были все шансы побороться с Hyundai Sonata, Toyota Camry и Honda Accord.
Clio V6
Одной из особенностей компании Renault всегда бала любовь к небольшим хэтчбекам, причем в сочетании с мощными двигателями. И вершиной этой страсти был Clio V6, который появился в конце 90-х годов.
Машинка была создана силами спецов из Renault Sport, при этом Clio V6 имела очень мало общего с недорогой малолитражкой, с которой их объединяло общее имя. Из машины выкинули задние сиденья, освободив место 3-х литровому двигателю V6, а передний привод заменили задним. Мощность двигателя у Clio V6 составила 252 л.с. и это было очень круто.
- 599 000 РRenault Megane 2013 в Москве
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