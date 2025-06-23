Самые дешевые китайские седаны в России. Список из 5 моделей
Следующим вариантом стал BAIC U5 Plus, стоимость которого стартует с отметки 1 394 000 рублей за автомобиль 2024 года выпуска. Этот седан также собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. У него более скромный 1,5-литровый атмосферник на 105 л.с., сочетающийся с механической или бесступенчатой трансмиссией. Среди особенностей базовой версии – галогенные фары, 16-дюймовые колесные диски, климат-контроль, обогрев передних сидений, мультимедийная система с большим 12,3-дюймовым экраном и камера заднего вида.
Третье место досталось Changan Alsvin, цена которого с учетом скидок стартует от 1 500 000 рублей. Автомобиль получил 1,5-литровый атмосферный двигатель, развивающий 98 л.с., и роботизированную коробку передач. В самой простой комплектации он имеет обогреваемые боковые зеркала, камеру заднего вида, круиз-контроль, кондиционер и медиасистему с 7,0-дюймовым экраном.
Завершают список Livan S6 Pro и Jetta VA3. Первый предлагают от 1,7 млн рублей после прямой скидки. Под капотом у него такой же 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с., как и у Kaiyi, но уже в паре с семиступенчатым «роботом». В оснащении – цифровая приборная панель, люк с электроприводом, обогрев сидений и зеркал, система контроля слепых зон и продвинутая мультимедиа. Jetta VA3, в свою очередь, стоит чуть больше – около 1,9 млн рублей за корни Volkswagen: здесь используется проверенная платформа и агрегаты от немецкого Polo. Мотор объемом 1,5 литра выдает 110 л.с. и работает в паре с «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». В базе – подушки безопасности, обогрев зеркал, датчики давления в шинах и аудиосистема.
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Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
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