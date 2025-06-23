Самые дешевые китайские седаны в России. Список из 5 моделей

Ранее мы писали Китайские автолюбители раскритиковали Lada Azimut Публичная премьера нового кроссовера Lada Azimut состоялась в Петербурге буквально пару дней назад, но уже ... Читать далее

Фото: Changan

Журналисты издания «Автоновости дня» изучили актуальные предложения на рынке и назвали пять самых доступных китайских седанов в июне 2025 года. Открывает список Kaiyi E5 калининградской сборки, который можно приобрести от 1 299 000 рублей, а с учетом всех скидок цена снижается до 1 225 000 рублей. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., работающий в паре либо с механической коробкой передач, либо вариатором. В базовой комплектации автомобиль предлагает довольно богатое оснащение: спортивные сиденья с боковой поддержкой, светодиодные дневные ходовые огни, легкосплавные диски диаметром 16 дюймов, систему бесключевого доступа, круиз-контроль и медиасистему с 10,25-дюймовым экраном. Также предусмотрены фронтальные подушки безопасности, камера заднего вида и набор систем активной безопасности.Следующим вариантом стал BAIC U5 Plus, стоимость которого стартует с отметки 1 394 000 рублей за автомобиль 2024 года выпуска. Этот седан также собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. У него более скромный 1,5-литровый атмосферник на 105 л.с., сочетающийся с механической или бесступенчатой трансмиссией. Среди особенностей базовой версии – галогенные фары, 16-дюймовые колесные диски, климат-контроль, обогрев передних сидений, мультимедийная система с большим 12,3-дюймовым экраном и камера заднего вида.

Третье место досталось Changan Alsvin, цена которого с учетом скидок стартует от 1 500 000 рублей. Автомобиль получил 1,5-литровый атмосферный двигатель, развивающий 98 л.с., и роботизированную коробку передач. В самой простой комплектации он имеет обогреваемые боковые зеркала, камеру заднего вида, круиз-контроль, кондиционер и медиасистему с 7,0-дюймовым экраном.

Фото: Jetta

Завершают список Livan S6 Pro и Jetta VA3. Первый предлагают от 1,7 млн рублей после прямой скидки. Под капотом у него такой же 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с., как и у Kaiyi, но уже в паре с семиступенчатым «роботом». В оснащении – цифровая приборная панель, люк с электроприводом, обогрев сидений и зеркал, система контроля слепых зон и продвинутая мультимедиа. Jetta VA3, в свою очередь, стоит чуть больше – около 1,9 млн рублей за корни Volkswagen: здесь используется проверенная платформа и агрегаты от немецкого Polo. Мотор объемом 1,5 литра выдает 110 л.с. и работает в паре с «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». В базе – подушки безопасности, обогрев зеркал, датчики давления в шинах и аудиосистема.

, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах