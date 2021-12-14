Самые крутые концепты, созданные в США
Ford Interceptor
Машина, дебютировавшая на автосалоне в Детройте в 2007 году, изначально создавалась без прицела на серийное производство. Ford просто показал, каким видит полноразмерный седан будущего, хотя кое-что из концепта позже было реализовано в модели Taurus – решетка радиатора и задние фонари. Машину собрали на платформе «Мустанга», от этой же модели концепт унаследовал V8, но с апгрейдом. В итоге этот огромный – больше 5 метров – седан обладал мощностью в 600 л.с.
Chrysler Chronos
Компания буквально фонтанировала своими безумными концептами в конце 90-х и начале 2000-х годов. Тогда же родился на свет и Chronos, чей внешний вид был продиктован традициями старой школы, в том числе моделями 60-х. Седан был почти 5150 мм в длину, обладал колесной базой в 3300 мм и мощным двигателем V10 объемом 6 л.
Dodge Hornet
Такого концепта от этого бренда не ожидал никто! В 2006 году копания представила небольшой и высокий хэчбек, больше всего смахивавший на Nissan Cube. Концепт получил вместо привычного HEMI V8 маленький 4-цилиндровый турбированный двигатель объемом 1.6 л и мощностью всего 170 л.с.
Chevrolet Tru 140S
В 2012 году на автосалоне в Детройте компания представила свой концепт спортивного купе с передним приводом, которое предназначалось для молодых водителей и должно было бы стоять на ступеньку ниже знаменитого Camaro. Двигатель объемом 1,4 л выдавал 150 л.с., кроме того, у концепта была мягкая гибридная система, он был построен на той же платформе, что и Chevrolet Volt и Opel Astra.
Ford GT90
Один из самых известных концептов середины 90-х годов. Он дебютировал в 1995 году и изначально должен был отправиться в серию. Модель получила двигатель V12 с четырьмя турбинами объемом 5,9 л, мощность его была 720 л.с., крутящий момент 660 Нм, а предельная скорость, по заявлению Ford, могла превышать 400 км/ч.
Chrysler ME-412
Эпоха Daimler-Chrysler длилась недолго, но ее хватило на создание шикарного концепта Chrysler ME-412. Свое имя концепт получил благодаря компоновке двигателя V12 и четырех турбин. Двигатель был M120 от Mercedes, тот же, что ставился в оригинальный Pagani Zonda. Машина так никогда и не снискала мировой славы по причине банальной зависти – она была бы быстрее Mercedes SLR McLaren, немцы не могли такого допустить.
Ford Visos
Представленный в 2003 году концепт поражал обилием экранов в салоне, тогда это еще считалось чем-то уникальным. Visos мог бы помочь Ford в его борьбе с Nissan 350Z и Honda S2000, но в производство он не попал.
Chevrolet Stingray
Мир увидел его в 2009 году, концепт должен был познакомить всех с «Корветом» будущего. Но в итоге то, что вышло в серию в 2014 году, имело мало общего с первоначальной задумкой. А ведь концепт обладал шикарной внешностью – сплав ретро и современного стиля, у него была гибридная установка и двери крыло бабочки.
Chrysler Firepower
Его дебют состоялся в 2006 году, компания создавала его как американский ответ Aston Martin V8 Vantage. Машина получила красивую стильную внешность – удлиненный капот и короткую заднюю часть, внешне концепт чем-то напоминал Alfa Romeo 8C.
Машина была еще и достаточно мощной, ничуть не уступая Aston Martin. Разгон до 100 км/ч она делала за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляла 280 км/ч, как и у V8 Vantage. Этот концепт почти попал в производство, Chrysler отменил его чуть ли не в последний момент.
Ford Forty-Nine
Концепт показали в 2001 году, он был современной версией прославленного 1949 Ford. Кое-что из идей Чипа Фуза, разработавшего этот концепт, позже нашло свою реализацию в Thunderbird 2002 года. У концепта был двигатель Jaguar V8 объемом 3,9 л.
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