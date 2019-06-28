Самые надёжные автомобили 2018-2019 года
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Они отвечали на 233 вопроса, связанных с проблемами эксплуатации. Эксперты учитывали только первые 90 дней эксплуатации. На основе полученных данных был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки. И вот как выглядит список победителей.
Genesis G70
Трансмиссия –8-диапазонный автомат, привод – исключительно полный. В глобальную линейку двигателей Genesis G70 входят еще 3,3-литровая твин-турбо «шестерка» (370 л.с.) и 2,2-литровый дизель (200 л.с.). Появятся ли эти агрегаты на российском рынке, пока неясно.
Седан G70 доступен в пяти комплектациях. В отделке используется алюминий и кожа Nappa. Перечень оснащения включает адаптивный круиз-контроль и систему слежения за усталостью водителя. Седан G70 станет третьей моделью Genesis на российском рынке, после флагманского седана G90 и седана бизнес-класса G80.
Kia Sportage
Базовым мотором является бензиновый «атмосферник» объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, кроссовер доступен с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 184 л.с., который сочетается только с АКПП. Такая комбинация пришла на смену версии с 1,6-литровым турбомотором (177 л.с.) + «робот». Топовым стал 2,0-литровый дизельный агрегат мощностью 185 л.с. Он сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом».
Начальная комплектация предусматривает 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистему с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.
Hyundai Santa Fe
Также в кроссовере предусмотрен безопасный выход Safe Exit Assist. Опция сканирует пространство вокруг машины и блокирует дверь, если задний пассажир попробует выйти, не заметив приближающийся автомобиль.
Santa Fe приводится в движение 188-сильным бензиновым мотором объемом 2,4 литра, максимальный крутящий момент которого составляет 241 Нм. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной АКПП. Дизельная модификация имеет в подкапотном пространстве 2,2-литровый турбированный агрегат. Его мощность составляет 200 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 440 Нм. Двигатель сочетается с новым 8-диапазонным «автоматом».
Ford Ranger
Обновленный Ranger станет первым в Европе пикапом, оснащенным комплексом безопасности Pre-Collision Assist с технологиями обнаружения пешеходов и интеллектуальным ограничителем скорости. Аналогичные системы уже доступны покупателям в США. Кроме того, пикап впервые получит возможность бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой. Замок двери багажного отсека, наконец, интегрировали в систему центрального замка.
BMW X4
Начальными версиями X4 являются xDrive20i и X4xDrive20d. Первая оснащается бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 184 л.с. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 8,3 секунды. Вторая получила 2-литровый дизель мощностью 190 л.с. Динамика дизеля чуть лучше – от 0 до 100 км/ч за 8 секунд. Версия X4 xDrive30i получила тот же 2-литровый бензиновый агрегат, но форсированный до 249 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.
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