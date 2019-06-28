28 июня 2019, 09:48

Самые надёжные автомобили 2018-2019 года

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Ежегодно американская компания J.D. Power and Associates составляет рейтинг самых качественных и надежных автомобилей. Исследование основано на опросе 76 256 американских владельцев новых машин.

Они отвечали на 233 вопроса, связанных с проблемами эксплуатации. Эксперты учитывали только первые 90 дней эксплуатации. На основе полученных данных был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки. И вот как выглядит список победителей.

Genesis G70

Genesis G70
От 2 л, 197 л.с
Новый от 1 949 000 до 2 899 000 Р
На каждые 100 автомобилей компании Genesis приходится 63 проблемы. А самой лучшей машиной производителя признали седан G70. Российским покупателям предложат автомобиль с двумя вариантами одного бензинового турбомотора – мощностью 197 л.с. и 247 л.с. Кстати, этот же мотор работает под капотом спортивного фастбэка Kia Stinger, который построен на той же платформе, что и седан G70.

Трансмиссия –8-диапазонный автомат, привод – исключительно полный. В глобальную линейку двигателей Genesis G70 входят еще 3,3-литровая твин-турбо «шестерка» (370 л.с.) и 2,2-литровый дизель (200 л.с.). Появятся ли эти агрегаты на российском рынке, пока неясно.

Седан G70 доступен в пяти комплектациях. В отделке используется алюминий и кожа Nappa. Перечень оснащения включает адаптивный круиз-контроль и систему слежения за усталостью водителя. Седан G70 станет третьей моделью Genesis на российском рынке, после флагманского седана G90 и седана бизнес-класса G80.

Kia Sportage

KIA Sportage
От 2 л, 185 л.с
Новый от 1 329 900 до 2 244 900 Р
На сто машин этой корейской марки приходится 70 неисправностей. В число самых востребованных у автомобилистов моделей входит кроссовер Sportage. Примечательно, что на этот корейский вседорожник нареканий меньше, чем на Hyundai Tucson.

Базовым мотором является бензиновый «атмосферник» объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, кроссовер доступен с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 184 л.с., который сочетается только с АКПП. Такая комбинация пришла на смену версии с 1,6-литровым турбомотором (177 л.с.) + «робот». Топовым стал 2,0-литровый дизельный агрегат мощностью 185 л.с. Он сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом».

Начальная комплектация предусматривает 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистему с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe
От 2.2 л, 200 л.с
Новый от 1 999 000 до 2 849 000 Р
Замыкает тройку лидеров еще одна корейская марка с показателем неисправностей 71 на 100. Конкретно Santa Fe владельцы любят за безопасность. Например, в богатых комплектациях имеются системы предупреждения о возможном столкновении, контроля за рядностью движения и система предупреждения выезда из своей полосы, а также функция контроля за состоянием водителя.

Также в кроссовере предусмотрен безопасный выход Safe Exit Assist. Опция сканирует пространство вокруг машины и блокирует дверь, если задний пассажир попробует выйти, не заметив приближающийся автомобиль.

Santa Fe приводится в движение 188-сильным бензиновым мотором объемом 2,4 литра, максимальный крутящий момент которого составляет 241 Нм. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной АКПП. Дизельная модификация имеет в подкапотном пространстве 2,2-литровый турбированный агрегат. Его мощность составляет 200 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 440 Нм. Двигатель сочетается с новым 8-диапазонным «автоматом».  

Ford Ranger

Ford Ranger
От 2.2 л, 130 л.с
У «Форда» показатель поломок составляет 83 случая на 100 машин. Больше всего автомобилисты довольны моделью Ranger. После обновления для европейской версии модели предлагается 2,0-литровая дизельная «турбочетверка» семейства EcoBlue с двумя вариантами форсировки: 130 л.с. (340 Нм) и 170 л.с. (420 Нм). Аналогичный мотор с двойным наддувом выдает 213 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с новой 10-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода. Кроме того, покупателям предложат версии с прежней 6-ступенчатой «механикой».

Обновленный Ranger станет первым в Европе пикапом, оснащенным комплексом безопасности Pre-Collision Assist с технологиями обнаружения пешеходов и интеллектуальным ограничителем скорости. Аналогичные системы уже доступны покупателям в США. Кроме того, пикап впервые получит возможность бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой. Замок двери багажного отсека, наконец, интегрировали в систему центрального замка.

BMW X4

BMW X4
От 2 л, 190 л.с
Новый от 3 480 000 до 5 180 000 Р
Из премиальных марок в рейтинге надёжности лидирует BMW и в особенности кроссовер Х4. Список стандартного оснащения вседорожника включает светодиодную оптику, электропакет зеркал заднего вида, электропривод багажной двери, индикаторы давления в шинах, передние и задние парктроники и контурную подсветку салона. Кроме того, все версии BMW X4 в базе имеют спортивную подвеску M Sport и адаптивное спортивное рулевое управление.

Начальными версиями X4 являются xDrive20i и X4xDrive20d. Первая оснащается бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 184 л.с. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 8,3 секунды. Вторая получила 2-литровый дизель мощностью 190 л.с. Динамика дизеля чуть лучше – от 0 до 100 км/ч за 8 секунд. Версия X4 xDrive30i получила тот же 2-литровый бензиновый агрегат, но форсированный до 249 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум KIA Sportage
Владею KIA Spotrage 2012 года. Третий год уже. До прошлого года не знал бед. А потом повсеместно начали появляться статьи на тему задиров в двигателях, как раз машин моего поколения. Задиры появляются до 100тыс км, у меня сейчас 87тыс км. как появилась инфа об этих задирах сразу же цены на данные тачки ...
Герман92
Форум Hyundai Santa Fe
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Farion
Форум Ford Ranger
Цитата:| Кому: андрей Я так понял вариант некачественных деталей вы не рассматриваете. Хотя прям чтоб все 4 одновременно, это надо было умудрится так качественно их изготовить, чтобы они одновременно навернулись. А вы там случайно стружек от насоса не замечали? В общем еще как вариант - ставьте хороший ...
Кисель
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Самые надёжные автомобили 2018-2019 года
Они отвечали на 233 вопроса, связанных с проблемами эксплуатации. Эксперты учитывали только первые 90 дней эксплуатации. На основе полученных данных был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки. И вот как выглядит список победителей.Genesis G70{{model_v2_6380}}На каждые 100 автомобилей компании Genesis приходится 63 проблемы. А самой лучшей машиной производителя признали седан G70. Российским покупателям предложат автомобиль с двумя вариантами одного бензинового турбомотора – мощностью 197 л.с. и 247 л.с. Кстати, этот же мотор работает под капотом спортивного фастбэка Kia Stinger, который построен на той же платформе, что и седан G70.Трансмиссия –8-диапазонный автомат, привод – исключительно полный. В глобальную линейку двигателей Genesis G70 входят еще 3,3-литровая твин-турбо «шестерка» (370 л.с.) и 2,2-литровый дизель (200 л.с.). Появятся ли эти агрегаты на российском рынке, пока неясно.Седан G70 доступен в пяти комплектациях. В отделке используется алюминий и кожа Nappa. Перечень оснащения включает адаптивный круиз-контроль и систему слежения за усталостью водителя. Седан G70 станет третьей моделью Genesis на российском рынке, после флагманского седана G90 и седана бизнес-класса G80.Kia Sportage{{model_v2_627}}На сто машин этой корейской марки приходится 70 неисправностей. В число самых востребованных у автомобилистов моделей входит кроссовер Sportage. Примечательно, что на этот корейский вседорожник нареканий меньше, чем на Hyundai Tucson. Базовым мотором является бензиновый «атмосферник» объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. Он может работать в паре как с 6-ступенчатой «механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Кроме того, кроссовер доступен с новым 2,4-литровым бензиновым двигателем с отдачей 184 л.с., который сочетается только с АКПП. Такая комбинация пришла на смену версии с 1,6-литровым турбомотором (177 л.с.) + «робот». Топовым стал 2,0-литровый дизельный агрегат мощностью 185 л.с. Он сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом».Начальная комплектация предусматривает 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер, 6 подушек безопасности, кондиционер, мультируль, аудиосистему с 6 динамиками и четыре электростеклоподъемника.Hyundai Santa Fe{{model_v2_545}}Замыкает тройку лидеров еще одна корейская марка с показателем неисправностей 71 на 100. Конкретно Santa Fe владельцы любят за безопасность. Например, в богатых комплектациях имеются системы предупреждения о возможном столкновении, контроля за рядностью движения и система предупреждения выезда из своей полосы, а также функция контроля за состоянием водителя.Также в кроссовере предусмотрен безопасный выход Safe Exit Assist. Опция сканирует пространство вокруг машины и блокирует дверь, если задний пассажир попробует выйти, не заметив приближающийся автомобиль.Santa Fe приводится в движение 188-сильным бензиновым мотором объемом 2,4 литра, максимальный крутящий момент которого составляет 241 Нм. Двигатель работает в паре с 6-диапазонной АКПП. Дизельная модификация имеет в подкапотном пространстве 2,2-литровый турбированный агрегат. Его мощность составляет 200 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 440 Нм. Двигатель сочетается с новым 8-диапазонным «автоматом».  Ford Ranger{{model_v2_1787}}У «Форда» показатель поломок составляет 83 случая на 100 машин. Больше всего автомобилисты довольны моделью Ranger. После обновления для европейской версии модели предлагается 2,0-литровая дизельная «турбочетверка» семейства EcoBlue с двумя вариантами форсировки: 130 л.с. (340 Нм) и 170 л.с. (420 Нм). Аналогичный мотор с двойным наддувом выдает 213 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с новой 10-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода. Кроме того, покупателям предложат версии с прежней 6-ступенчатой «механикой».Обновленный Ranger станет первым в Европе пикапом, оснащенным комплексом безопасности Pre-Collision Assist с технологиями обнаружения пешеходов и интеллектуальным ограничителем скорости. Аналогичные системы уже доступны покупателям в США. Кроме того, пикап впервые получит возможность бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой. Замок двери багажного отсека, наконец, интегрировали в систему центрального замка. BMW X4{{model_v2_6102}}Из премиальных марок в рейтинге надёжности лидирует BMW и в особенности кроссовер Х4. Список стандартного оснащения вседорожника включает светодиодную оптику, электропакет зеркал заднего вида, электропривод багажной двери, индикаторы давления в шинах, передние и задние парктроники и контурную подсветку салона. Кроме того, все версии BMW X4 в базе имеют спортивную подвеску M Sport и адаптивное спортивное рулевое управление. Начальными версиями X4 являются xDrive20i и X4xDrive20d. Первая оснащается бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 184 л.с. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 8,3 секунды. Вторая получила 2-литровый дизель мощностью 190 л.с. Динамика дизеля чуть лучше – от 0 до 100 км/ч за 8 секунд. Версия X4 xDrive30i получила тот же 2-литровый бензиновый агрегат, но форсированный до 249 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.
2019-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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