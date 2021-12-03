Самые ожидаемые модели 2022 года
BMW iX1
Пятиместный и абсолютно роскошный внедорожник от BMW получил электрическую силовую установку. Электродвигатели установлены на передней и задней оси, так что этот электромобиль остается полноценным внедорожником. Моторы сообща обеспечат машине мощность в 282 л.с., и отличить от бензиновой версии эту машину можно будет только по глухой решетке радиатора. Машина должна появиться в шоурумах дилеров в начале 2022 и определенно составит конкуренцию моделям вроде Volvo XC40 P8 и Mercedes EQA.
Alfa Romeo Tonale
Модель создана чтобы конкурировать с люксовыми внедорожниками, такими как Audi Q3 и BMW X1. Она представляет собой уменьшенный и слегка измененный вариант модели Stelvio, однако близкое родство моделей очевидно. Предположительно, машина будет создана на той же платформе, что и Jeep Renegade, впрочем, на ней же создавались Fiat Grande Punto и Fiat 500L. Ожидается, что машина получит несколько вариантов двигателей, в том числе гибрид с заряжаемой батареей.
Dacia Bigster
Большой семиместный внедорожник и при этом очень бюджетный. Мощность ему будет обеспечивать один из двигателей на выбор: с турбонаддувом объемом 1 л или же четырехцилиндровый объемом 1,3 л.
Audi Q6 e-Tron
Полностью электрический внедорожник от Audi получил имя Q6 e-tron. Судя по тому, что удалось подсмотреть на этапах испытания, модель очень похожа на своих собратьев из линейки бренда: e-tron GT и Q4 e-tron. В движение автомобиль будет приводиться двигателями мощностью 470 л.с., а аккумуляторов должно хватить на 480 км пути. Ожидается, что позже появятся версии с моторами мощностью до 600 л.с.
BMW 7-й серии
В 2022 году многие ждут появления BMW 7-й серии, который предстанет с гибридным и полностью электрическим двигателем. Правда в последнем случае, скорее всего, модель получит приставку «i7» (ожидается что у электрической версии запас хода составит до 480 км).
Aston Martin Vanquish
Aston Martin со своим новым автомобилем планирует победить такие мощные суперкары, как Ferrari F8 Tributo и McLaren 720S. Впервые концепт обновленной модели Vanquish был представлен на автосалоне в Женеве в 2019 году, где потенциальные покупатели смогли увидеть, что смогут купить уже совсем скоро. Модель будет создана не из модного карбона, а из алюминиевого сплава, и по заявлениям компании модель была готова на 85%, так что логично ожидать ее выход на рынок в самое ближайшее время. Двигатель у модели будет V6 с турбонаддувом, плюс обещан гибрид. Внешне модель больше всего напоминает гиперкар Valkyrie все от того же Aston Martin.
Citroën C5X
Компания попыталась совместить в новом C5X достоинства хэчбека и внедорожника, это отразилось и в дизайне машины. В модели использованы те же технологии, что и у внедорожника C5 Aircross. Двигатель бензиновый, но обещаны модели и с заряжаемой гибридной силовой установкой. Функционал салона полностью отвечает современным запросам, он также снабжен 12-дюймовым дисплеем информационной системы. Предполагается, что машина получит набор люксовых опций и сможет составить конкуренцию таким моделям, как Peugeot 508 и Volkswagen Passat.
BMW M2
Новый BMW M2 станет более производительной версией любимого многими купе. Шестицилиндровый двигатель объемом 3 л обеспечит до 450 л.с., привод останется задний, так же у модели будут на выбор МКПП и АКПП. По изменениям во внешности пока просочилась информация только о решетке радиатора, она не будет настолько большой, как у нового М4.
Cupra Born
Это будет первый электромобиль испанского автопроизводителя, построен он на той же базе, что и Volkswagen ID 3. Модель будет выпускаться с тремя вариантами батареи на выбор: 45 кВтч, 58 кВтч и 77 кВтч. Флагманская модель будет обеспечивать до 540 км на одном заряде. К тому же модель будет оснащена функцией быстрой зарядки, что позволит ей всего за полчаса заряжать батарею с 10 до 80%.
BMW M3 универсал
Снимки нового BMW M3 универсал, который проходил тестовые испытания в Германии, привели в восторг всех поклонников бренда, которые ждали появления этой машины долгие годы! Ожидается, что в продажу модель поступит уже в следующем году. Шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом объемом 3 л обеспечит мощность до 503 л.с. Опционально будет предложен полный привод. Машина, как ожидается, будет конкурировать с Audi RS4 и Mercedes C63 универсал.
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