Самые роскошные автомобили Кортни Кардашьян
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
В коллекции автомобилей Кортни есть все. В ее гараже более 25 моделей, в том числе Ferrari, Porsche, Mercedes, Aston Martin, Range Rover и многие другие. У знаменитости, кажется, есть машина на любой случай.
Aston Martin DB11
Джеймс Бонд не единственный человек, который прославил этот автомобиль. Когда Кортни Кардашьян была замечена за рулем этого автомобиля, об этом сразу написали все глянцевые журналы. Автомобиль мощный, стильный и индивидуально доработан для Кортни.
Серое двухместное купе оснащено двигателем V8 с двойным турбонаддувом объемом мощность 503 л.с. В качестве трансмиссии предложена автоматическая коробка передач AMG Speedshift 9G TCT, которая обеспечивает 8-ступенчатое автоматическое переключение передач с дополнительным ручным режимом привода. Автомобиль обладает отличной аэродинамикой.
Rolls Royce Wraith
В Wraith есть все, что можно ожидать от роскошного автомобиля премиум класса. Однако с бесконечным списком модных характеристик этот британский автомобиль также источает безупречную мощность, которая не может остаться незамеченной. Под капотом Rolls Royce Wraith стоит впечатляющий 6,6-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом, развивающий 624 л.с. Трансмиссия на Wraith представляет собой 8-ступенчатую автоматическую систему ZF. У Wraith есть несколько интересных функций. Например, одна из самых передовых технологий на Wraith — это спутниковая система передачи данных (SAT), которая напрямую работает с системами трансмиссии и подвески. Она отмечает местоположение автомобиля, наносит на карту окрестности и создает картину стиля вождения в данный момент. Используя эти данные, SAT переключает передачи, таким образом управляя ABS и ABD.
Ferrari Italia
Еще один впечатляющий автомобиль в коллекции Кортни - Ferrari Italia. Впервые модель была выпущена в 2009 году, характеристики Ferrari 458 открыли новый взгляд на культовый бренд. Инженеры Ferrari объединили великолепный дизайн с передовыми технологиями, чтобы создать практичный и захватывающий автомобиль. Двигатель Ferrari 458, вдохновленный Формулой-1, представляет собой 4,5-литровый агрегат V8 мощностью 562 л.с. До первой сотни автомобиль разгоняется за 3,4 секунды.
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