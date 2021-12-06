Самые ужасные салоны автомобилей: о чем только думали производители?
Fiat Multipla 2006 года
Глядя на эту центральную консоль возникает единственный вопрос – как вообще ее позволили спроектировать в таком виде? Выпуклая панель, словно пузырящаяся переключателями, была крайне неудобной и создавала ощущение нахождения в каком-то корявом космолете. Не то что бы внешность у машины бала сильно лучше, но все же самой убойной была центральная консоль с ее зеленоватой подсветкой.
Buick Reatta 1988 года
Приложи дизайнеры чуть больше усилий, и это купе могло стать весьма неплохим экземпляром в линейке бренда. Но нет. Первое, что бросалось в глаза в салоне, это квадраты центральной консоли и приборной панели. И ладно бы дело было в дизайне! Сенсорная панель консоли зачастую не срабатывала, да и функционал ее был на редкость скудным.
Citroen GSA Pallas 1983 года
Когда эта модель появилась в США, ее не все поняли и оценили. Проблема была даже не в крайне дешевом с виду пластике, из которого состояла вся консоль, а в крутящихся «барабанах» сразу позади руля, чье предназначение ставило в тупик. А они, вообще-то, отвечали за все – дворники, поворотники, ближний и дальний свет.
Nissan Quest 2004 года
Затрудняемся сказать, с чем больше ассоциируется эта консоль – с панелью управления стиральной машины или с мусорным ведром, стоящим в центре автомобиля. В любом случае, полет фантазии дизайнеров этого минивэна остался многими не понят, хотя сама по себе машина выглядела неплохо.
Aston Martin Lagonda
Эта «легендарная» модель известного бренда, она не только с виду ужасна, но ей еще и центральную консоль сделали весьма сомнительного качества. Прежде всего, смотреть на приборную панель было не так просто, к тому же рулевое колесо было соединено с панелью, усыпанной разными кнопками. Кто вообще так делает?!
Chrysler Imperial LeBaron 1971 года
Одна из самых переоцененных машин в истории США, многим до сих пор не понятно, с чего она была так популярна? Что внутри, что снаружи – жутко спроектированный, пафосный и не привлекательный автомобиль. Центральная консоль напоминала разве что о придорожных игровых автоматах, но, видимо, кому-то это нравилось, ведь машина была в продаже целых 10 лет.
- 350 000 РHyundai Elantra 2004 в Москве
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Kalina 2013 в Москве
- 3 690 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 1 950 000 РBMW 3 серия 2019 в Москве
- 950 000 РVolkswagen Touran 2012 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 777 000 РVolkswagen Polo 2010 в Москве
- 6 150 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 270 000 РDaewoo Nexia 2005 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий