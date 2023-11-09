Новый эксперимент Carlex с BMW: наслаждение для истинных ценителей
Фото: Carlex
Фото: Carlex
Фото: Carlex
Фото: Carlex
Фото: Carlex
Фото: Carlex
Фото: Carlex
Фото: Carlex
Фото: Carlex
Салон отделали коричневой состаренной кожей со вставками замши, которая, несмотря на свою оригинальность, оказалось отлично подходит классическому автомобилю. Кожаная отделка появилась на каждом элементе управления: рулевом колесе, рукоятке переключения КПП, приборной панели и центральном тоннеле. Интересно, что на центральной консоли по-прежнему нет экрана медиасистемы, смартфон можно подключить к обычной магнитоле. Но качество звука будет на высоте благодаря восьмиканальному усилителю и сабвуферам, установленным под задним сиденьем.
Тюнеры также перенастроили подвеску, улучшив управляемость и точность прохождения поворотов. В Carlex Design говорят, что работа над проектом заняла более 1200 часов. Всего планируют построить 7 экземпляров BMW 635 для клиентов по всему миру.
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11.03.2020, 00:29
В России отзывают автомобили BMW из-за плохо закрепленного стоп-сигнала
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15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
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14.11.2023, 19:16
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14.11.2023, 15:14
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14.11.2023, 14:05
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