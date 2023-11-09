Новый эксперимент Carlex с BMW: наслаждение для истинных ценителей

Ранее мы писали Оцените аэродинамический тюнинг BMW: «уровень Бог» Обычно жертвами безумного тюнинга становятся недорогие подержанные автомобили. Но из всякого правила существуют ... Читать далее

Проект BMW 635 сочетает в себе бережно воссозданную классику с современными технологиями. Оптику решили оставить оригинальную, без модных нынче светодиодов. Классические блоки фар выглядят гораздо лучше в сочетании с небольшой решеткой радиатора. Но колесные диски изготовили новые из комбинации алюминия и нержавеющей стали.

Салон отделали коричневой состаренной кожей со вставками замши, которая, несмотря на свою оригинальность, оказалось отлично подходит классическому автомобилю. Кожаная отделка появилась на каждом элементе управления: рулевом колесе, рукоятке переключения КПП, приборной панели и центральном тоннеле. Интересно, что на центральной консоли по-прежнему нет экрана медиасистемы, смартфон можно подключить к обычной магнитоле. Но качество звука будет на высоте благодаря восьмиканальному усилителю и сабвуферам, установленным под задним сиденьем.

Фото: Carlex

Тюнеры также перенастроили подвеску, улучшив управляемость и точность прохождения поворотов. В Carlex Design говорят, что работа над проектом заняла более 1200 часов. Всего планируют построить 7 экземпляров BMW 635 для клиентов по всему миру.

Упомянутые модели: BMW 6 (от 4 840 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах