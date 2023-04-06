Самые выносливые автомобили на российском рынке

Ранее мы писали Автоподборщик назвал самые надежные автомобили на российском рынке Сломаться может любой автомобиль: российский, корейский, японский или немецкий. Вопрос в том, на каком пробеге ... Читать далее

Специалисты сервиса изучили данные о запросах истории подержанных машин, сделанных пользователями с января по март 2023 года. Наиболее выдающие показатели среднего пробега оказались у японского пикапа Isuzu D-Max – более 391 тысячи километров, пишут Известия . Второе место досталось немецкому микроавтобусу Volkswagen Transporter, средний пробег которого составил без малого 379 тысяч километров. На третьей строчке расположился еще один «японец» – седан Toyota Carina E со средним пробегом равным чуть более 376 тысяч километров.

В сегменте от 4 до 7 лет самый большой пробег – у автомобилей «ГАЗ», Opel и Citroen, а среди конкретных моделей лидирует корейский Hyundai Accent, на одометре которого значится в среднем по 235 тысяч километров. В категории более молодых автомобилей, в возрасте от 1 до 3 лет, самые внушительные пробеги зафиксированы у автомобилей Datsun, следом идут «ГАЗ» и Volkswagen. Среди конкретных моделей рекордсменом стала Kia Optima с пробегом 79 тысяч километров.

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