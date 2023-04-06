Самые выносливые автомобили на российском рынке
В сегменте от 4 до 7 лет самый большой пробег – у автомобилей «ГАЗ», Opel и Citroen, а среди конкретных моделей лидирует корейский Hyundai Accent, на одометре которого значится в среднем по 235 тысяч километров. В категории более молодых автомобилей, в возрасте от 1 до 3 лет, самые внушительные пробеги зафиксированы у автомобилей Datsun, следом идут «ГАЗ» и Volkswagen. Среди конкретных моделей рекордсменом стала Kia Optima с пробегом 79 тысяч километров.
-
06.03.2023, 07:48
Названы самые востребованные в России подержанные автомобили: сколько они стоят
Эксперты «Авито Авто» проанализировали ситуацию, сложившуюся на вторичном авторынке в начале 2023 года, и назвали самые популярные марки и модели подержанных автомобилей.Читать далее
-
27.02.2023, 11:39
Как вам новый Hyundai Solaris: первые шпионские фото
Премьера бюджетного седана Hyundai, который на разных рынках знают как Solaris, Accent или Verna, состоится только через месяц. Фотошпионам удалось подкараулить новинку во время официальной фотосессии.Читать далее
-
02.12.2022, 16:41
Автоледи установила вместо госномера табличку с нецензурным словом
Сотрудники патрульно-постовой службы заметили автомобиль с оскорбительным номерным знаком на одной из улиц города Туркестана, расположенного на юге Казахстана. Машина была зарегистрирована на женщину.Читать далее
-
29.08.2022, 11:50
Россияне назвали 100 самых лучших машин: ни одной российской и китайской марки
Российские автовладельцы приняли участие в составлении рейтинга автомобилей. Им предлагалось оценить по 10-балльной шкале внешний вид, салон, двигатель и ходовую часть своей машины. На основе 2,5 млн отзывов был сформирован ТОП-100 лучших автомобилей.Читать далее
-
29.08.2022, 00:17
5 самых лучших подержанных иномарок за 250 000 рублей
Цены на автомобили в России растут, как на новые, так и на подержанные. Выбор машин с пробегом в достойном техническом состоянии крайне ограничен. Располагая бюджетом в 250 000 рублей, придется выбирать из машин в возрасте 15 – 20 лет с пробегом порядка 250 тысяч километров.Читать далее
-
04.07.2022, 14:34
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
Эксперты страховой компании проанализировали статистику угонов за последние четыре года и назвали самые популярные у злоумышленников марки и модели автомобилей. В лидерах – японские и корейские машины.Читать далее
-
06.03.2023, 07:48
Названы самые востребованные в России подержанные автомобили: сколько они стоят
Эксперты «Авито Авто» проанализировали ситуацию, сложившуюся на вторичном авторынке в начале 2023 года, и назвали самые популярные марки и модели подержанных автомобилей.Читать далее
-
27.02.2023, 11:39
Как вам новый Hyundai Solaris: первые шпионские фото
Премьера бюджетного седана Hyundai, который на разных рынках знают как Solaris, Accent или Verna, состоится только через месяц. Фотошпионам удалось подкараулить новинку во время официальной фотосессии.Читать далее
-
02.12.2022, 16:41
Автоледи установила вместо госномера табличку с нецензурным словом
Сотрудники патрульно-постовой службы заметили автомобиль с оскорбительным номерным знаком на одной из улиц города Туркестана, расположенного на юге Казахстана. Машина была зарегистрирована на женщину.Читать далее
-
29.08.2022, 11:50
Россияне назвали 100 самых лучших машин: ни одной российской и китайской марки
Российские автовладельцы приняли участие в составлении рейтинга автомобилей. Им предлагалось оценить по 10-балльной шкале внешний вид, салон, двигатель и ходовую часть своей машины. На основе 2,5 млн отзывов был сформирован ТОП-100 лучших автомобилей.Читать далее
-
29.08.2022, 00:17
5 самых лучших подержанных иномарок за 250 000 рублей
Цены на автомобили в России растут, как на новые, так и на подержанные. Выбор машин с пробегом в достойном техническом состоянии крайне ограничен. Располагая бюджетом в 250 000 рублей, придется выбирать из машин в возрасте 15 – 20 лет с пробегом порядка 250 тысяч километров.Читать далее
-
04.07.2022, 14:34
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
Эксперты страховой компании проанализировали статистику угонов за последние четыре года и назвали самые популярные у злоумышленников марки и модели автомобилей. В лидерах – японские и корейские машины.Читать далее
- 1 787 000 РKIA Optima 2019 в Москве
- 2 147 000 РKIA Optima 2018 в Москве
- 1 460 000 РKIA Optima 2016 в Москве
- 2 389 000 РKIA Optima 2019 в Москве
- 1 529 000 РKIA Optima 2019 в Москве
- 2 198 000 РKIA Optima 2017 в Москве
- 2 399 000 РKIA Optima 2019 в Москве
- 2 499 900 РKIA Optima 2020 в Москве
- 1 300 000 РKIA Optima 2014 в Москве
- 1 455 000 РKIA Optima 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий