Самый дорогой автомобиль в мире: показываем нового рекордсмена
Не будем долго тянуть и сразу же скажем, сколько стоит эта машина. Более 28 000 000 долларов (это не опечатка). По нынешнему курсу это приблизительно 2 миллиарда 160 миллионов рублей. Впрочем, даже если у вас есть подобная сумма, купить Boat Tail вы не сможете. Модель была выпущена всего в трёх экземплярах, и все они изначально создавались для конкретных покупателей.
Название Boat Tail уже использовалось «Роллс-Ройсом» для редких машин 20-х и 30-х годов прошлого века. Поэтому, с одной стороны, оно является отсылкой на автоклассику столетней давности, а с другой обусловлено тем, что корма автомобиля действительно выполнена в стиле современных яхт.
В машине установлен двигатель V12, мощность которого не раскрывается. Впрочем, вряд ли кого-то интересуют конкретные её значения. Само собой разумеется, в Boat Tail много уникальных деталей и элементов, сделанных из дорогих материалов.
Панели кузова были изготовлены вручную. Но главная «фишка» кабриолета кроется как раз в той самой корме. В ней прячутся холодильник, набор посуды для пикника, выдвижные столики и раскладывающийся солнцезащитный зонтик. В комплект также входят складные стулья. Благодаря такой комплектации, этот «Роллс-Ройс» отлично подойдёт для выездов на природу… Если, конечно, не придётся съезжать с асфальта.
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