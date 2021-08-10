Самый роскошный рамный Kia Mohave оценили в 4,3 млн рублей
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Покупатели могут выбирать из трех вариантов цветовой отделки салона: черного Satin Black, светло-коричневого Saddle Brown или светло-серого Light Grey. Все Kia Mohave на российском рынке оснащаются безальтернативным дизельным 3,0-литровым мотором V6 мощностью 249 л.с., 8-диапазонным «автоматом» и подключаемым полным приводом с раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала.
Напомним, продажи обновленного Kia Mohave стартовали в России в ноябре 2020 года. До сих пор внедорожник был доступен только в трех уровнях оснащения: Luxe, Prestige, Premium. Базовый автомобиль стоит минимум 3 859 900 рублей. Сборку Kia Mohave для российского рынка наладили на калининградском заводе «Автотор».
- 2 680 000 РKIA Mohave 2017 в Москве
- 2 999 000 РKIA Mohave 2017 в Москве
- 5 125 000 РKIA Mohave 2021 в Москве
- 5 177 000 РKIA Mohave 2021 в Москве
- 4 160 000 РKIA Mohave 2020 в Москве
- 2 950 000 РKIA Mohave 2017 в Москве
- 2 125 000 РKIA Mohave 2015 в Москве
- 1 640 000 РKIA Mohave 2013 в Москве
- 2 935 000 РKIA Mohave 2018 в Москве
- 2 934 350 РKIA Mohave 2016 в Москве
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