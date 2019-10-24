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24 октября 2019, 16:18

Счетная палата готовит масштабную реформу транспортного налога

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Фото: Павел Смертин/ ТАСС
Счетная палата считает несовершенной современную систему расчета величины транспортного налога. Ведомство намерено разработать собственную методику и скорректировать перечень роскошных автомобилей.
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Счетная палата предложила правительству пересмотреть порядок расчета транспортного налога. Соответствующее письмо ведомство подготовило по результатам проверок уплаты имущественного налога в 2017 и 2018 годах, сообщает Autonews. Выяснилось, что ряд регионов недополучил налоговых отчислений из-за «технических» ошибок. Например, власти Смоленской области недосчитались транспортных налогов на более, чем полмиллиона рублей, а в Ивановской области недополучили свыше 700 тысяч рублей. 

Оказалось, что некоторым автомобилям удалось избежать повышающего коэффициента за «роскошь». В списке Минпромторга в отдельных периодах отсутствовали такие безусловно люксовые автомобили, как Mercedes-Benz S63 АМG 4Matic Limousine L, Mercedes-Benz S 63 AMG 4Matic, Mercedes-AMG GLE 63, Jeep Grand Cherokee SRT8, BMW X6M 50d, Porsche Cayman GТ4 и Tesla Model S. А раз в официальном списке их не было, то и повышающий коэффициент не начислялся.

Эксперты согласны с тем, что методика исчисления налога несовершенна. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, порог причисления к «роскоши» следует поднять пропорционально падению курса рубля в 2 раза – с 3 млн до 6 млн рублей. Сейчас за 3 млн рублей можно купить «приличный» автомобиль, но на «роскошный» он все-таки не тянет. А координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает полезным пресечь ситуацию, когда владельцы дорогих автомобилей оформляют их на своих родственников, имеющих право на льготы по налогообложению, что позволяет им сэкономить по 150 – 200 тысяч рублей в год.

Между тем, в самом налоговом ведомстве не видят необходимости что-то менять. Современная методика расчета транспортного налога действует с 2003 года. Она учитывает четыре параметра. С одной стороны, это регион и мощность автомобиля, с другой – цена и год выпуска. В каждом регионе установлены свои ставки в зависимости от мощности двигателя. Если стоимость автомобиля превышает 3 млн рублей, полученный результат требуется умножить на повышающий коэффициент от 1,1 до 3.

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Счетная палата готовит масштабную реформу транспортного налога
{{material_125928}}Счетная палата предложила правительству пересмотреть порядок расчета транспортного налога. Соответствующее письмо ведомство подготовило по результатам проверок уплаты имущественного налога в 2017 и 2018 годах, сообщает Autonews. Выяснилось, что ряд регионов недополучил налоговых отчислений из-за «технических» ошибок. Например, власти Смоленской области недосчитались транспортных налогов на более, чем полмиллиона рублей, а в Ивановской области недополучили свыше 700 тысяч рублей. Оказалось, что некоторым автомобилям удалось избежать повышающего коэффициента за «роскошь». В списке Минпромторга в отдельных периодах отсутствовали такие безусловно люксовые автомобили, как Mercedes-Benz S63 АМG 4Matic Limousine L, Mercedes-Benz S 63 AMG 4Matic, Mercedes-AMG GLE 63, Jeep Grand Cherokee SRT8, BMW X6M 50d, Porsche Cayman GТ4 и Tesla Model S. А раз в официальном списке их не было, то и повышающий коэффициент не начислялся.Эксперты согласны с тем, что методика исчисления налога несовершенна. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, порог причисления к «роскоши» следует поднять пропорционально падению курса рубля в 2 раза – с 3 млн до 6 млн рублей. Сейчас за 3 млн рублей можно купить «приличный» автомобиль, но на «роскошный» он все-таки не тянет. А координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает полезным пресечь ситуацию, когда владельцы дорогих автомобилей оформляют их на своих родственников, имеющих право на льготы по налогообложению, что позволяет им сэкономить по 150 – 200 тысяч рублей в год.Между тем, в самом налоговом ведомстве не видят необходимости что-то менять. Современная методика расчета транспортного налога действует с 2003 года. Она учитывает четыре параметра. С одной стороны, это регион и мощность автомобиля, с другой – цена и год выпуска. В каждом регионе установлены свои ставки в зависимости от мощности двигателя. Если стоимость автомобиля превышает 3 млн рублей, полученный результат требуется умножить на повышающий коэффициент от 1,1 до 3.
2019-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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