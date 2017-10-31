31 октября 2017, 10:23
Skoda объявила отзыв кроссоверов Yeti в России
Отечественным владельцам чешского автомобиля Skoda Yeti в ближайшее время придется посетить сервис официального дилера. Производитель объявил о начале отзывной кампании, распространяющейся на модели, реализованные на территории России.
Skoda Yeti
Выпускается с 2009 г.
Новый от 1 069 000 до 1 500 000 Р
Отзывов: 11
Владельцы потенциально неисправных машин могут сверить VIN-код автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. В случае совпадения, хозяева транспорта должны обратиться в сервис официального дилера. Там неисправность будет устранена за счет компании. Или же представители марки сами уведомят автолюбителей по телефону о необходимости визита на сервис.
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Отзывы по теме
Купил недавно Йетти 2010 года, 1,2 литра, 105 лошадок, с пробегом 73 тыс. Машину взял у знакомого, знаю всю историю этого авто, с движком было все ок, с ней все было ок, все через официального дилера и сервис. Прошла все процедуры перед продажей. Через 2 месяца стала глохнуть. Потребовался серьезный ...
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
1.2 робот. 105 лошадей. неожиданно хорошее впечатление оставляет чех.
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