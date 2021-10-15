Сколько сдают на права с первого раза: грустная статистика
Наилучший показатель у автошколы «Форсаж» - 5,3%, далее следуют 4 организации («Виртуоз Плюс», «Авто-Мир», «Череповецкий межрайонный учебный центр» и «Авто-Класс»), выпускники которых едва уложились в диапазон 2-2,2%.
Три автошколы («Респект-Авто», «Автообуч» и «Магистарль») продемонстрировали результат от 1 до 1,8%. И максимальное число образовательных учреждений (5 ед.: «Лидер», «Фаворит», «Пилот», «Научим.ру» и ИП Власова «Мастер-Класс») констатировали, что сдача вождения с первого раза не удалась ни одному ученику.
Заваливать практическую часть – это как традиционная отечественная забава. И данные российской ГИБДД лишнее тому подтверждение. С января по начало октября текущего года лишь 22% потенциальных кандидатов в водители (49 595 человек из 389 000 экзаменов, проведенных ГИБДД) смогли с первой попытки сдать вождение.
А вот со сдачей теории дела обстоят получше – ее с первого раза сдают 42% россиян (70 302 выпускника автошкол).
Напомним, что с 1 апреля 2021 года в России практическую часть водительского экзамена стали принимать по новым правилам. Но вышеуказанные примеры показали, что нововведения не способствуют лучшему усваиванию материалов. А ведь эти люди планируют в ближайшее время влиться в наш с вами общий транспортный поток…
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 2 680 000 РChevrolet Express 2013 в Москве
- 990 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 680 000 РChery Tiggo 7 2020 в Москве
- 1 800 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 620 000 РVolkswagen Polo 2012 в Москве
- 319 000 РВАЗ (Lada) Priora 2013 в Москве
- 1 870 000 РMercedes S-класс 2012 в Москве
- 2 400 000 РBentley Continental Flying Spur 2010 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий