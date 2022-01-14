Сколько стоят сегодня крутейшие спорткары из 90-х годов?
Mazda RX-7
Это в принципе одна из самых крутых спортивных машин. Это была последняя попытка Mazda создать лучший спорткар, который в итоге оказался очень легким и получил необычный двигатель. Им стал роторным двигатель Ванкеля, который выдавал 250 л.с.! Машина также получила задний привод и МКПП. Сейчас вы можете найти этот автомобиль примерно за 45 тыс. долларов, в будущем он точно станет классикой.
Toyota Supra A80/Mk4
Эта модель получила рядный 6-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом и объемом 3 л, он известен как 2JZ. Этот двигатель обеспечивал мощность 320 л.с. и крутящий момент 316 Нм, однако от него легко можно было добиться 400-500 л.с. Если решите заполучить этот спорткар, готовьтесь отдать минимум 54 тыс. долларов, но в большинстве случаев цена окажется выше.
Honda NSX
Этот спорткар компания задумывала как доступную альтернативу Ferrari. Итогом стала куда более надежная и эффективная машина, чем у кого-либо из конкурентов, при этом она и правда была не очень дорогой. И, ее действительно часто путали с Ferrari. Модель получила двигатель V6 объемом 3 л, который выдавал 270 л.с. и 210 Нм, трансмиссия шла на выбор – автомат или механика. Из-за роста популярности стоимость машины выросла, и сейчас купить ее можно минимум за 55 тыс. долларов.
Nissan Skyline GT-R R33
Полноприводный спорткар оснащался надежным 6-цилиндровым двигателем объемом 2,6 л с двойным турбонаддувом мощностью 276 л.с. и крутящим моментом 260 Нм. Модель выпускалась в период с 1995 по 1998 годы, из-за роста популярности в последнее время цена на нее выросла и сейчас составляет 70 тыс. долларов, при этом машину в продаже непросто встретить.
Porsche Boxster
Вдохновителем этой модели был Porsche Spyder 550, который выпускался в 50-х. Boxster был представлен в 1996 году как «Porsche для новичков», оснащался он 6-цилиндровым двигателем объемом 2,5 л и МКПП или АКПП на выбор. Модель оказалась очень успешной, и по мнению многих спасла Porsche от банкротства. Сейчас модель можно найти на вторичном рынке всего за 12 тыс. долларов, но за хороший экземпляр придется отдать не менее 20 тыс.
BMW M-Coupé
Это почти что родстер Z3, но только в кузове купе-универсал и с двигателем от моделей E36 и E46 M3. Продажи шли довольно вяло, в сравнении с успешным родстером, тогда-то на машину и обратили внимание коллекционеры. Эта модель, несмотря на свое прозвище Clownshoe – клоунский башмак – очень ценится, купить ее непросто и стоит она сейчас минимум 40 тыс. долларов. Но найти желающих расстаться со своим коллекционным «башмаком» будет сложно.
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