Смертельное ДТП на трассе в Самарской области: минивэн Mercedes протаранил «Гранту»
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Фото: пресс-служба Прокуратуры Самарской области
Фото: пресс-служба Прокуратуры Самарской области
Фото: пресс-служба Прокуратуры Самарской области
В минивэне ехали 8 взрослых пассажиров, шестерым из них потребовалась помочь врачей, их госпитализировали. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и изучают все обстоятельства происшествия. В прокуратуре Самарской области уточнили, что по факту ДТП проводится проверка.
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-
31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
-
29.01.2024, 16:18
Эксперт назвал 5 лучших автомобилей за 500 тысяч рублей, которые не требуют вложений
Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в возрасте до 5 лет вплотную приблизилась к 1 млн рублей. Однако, по мнению руководителя направления автомобилей с пробегом крупного федерального маркетплейса Максима Солодовника, надежный и ликвидный автомобиль можно приобрести и за вдвое меньшую сумму.Читать далее
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16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
-
14.01.2024, 18:37
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Еще год назад в российском сегменте седанов ощущался острый дефицит. Сейчас ситуация начала постепенно выправляться и у поклонников этого классического типа кузова появился неплохой выбор.Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
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