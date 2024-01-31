Смертельное ДТП на трассе в Самарской области: минивэн Mercedes протаранил «Гранту»

29.01.2024, 16:18

Эксперт назвал 5 лучших автомобилей за 500 тысяч рублей, которые не требуют вложений

Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в возрасте до 5 лет вплотную приблизилась к 1 млн рублей. Однако, по мнению руководителя направления автомобилей с пробегом крупного федерального маркетплейса Максима Солодовника, надежный и ликвидный автомобиль можно приобрести и за вдвое меньшую сумму.Читать далее