19 августа 2021, 16:04
Соцсети взорвала фотография, где женщина с ребенком на руках меняет колесо, пока ее муж безучастно стоит рядом
Скандальная фотография, опубликованная несколько дней назад, мгновенного разлетелась по соцсетям и вызвала волну негодования. Пользователи обрушились с упреками на «никчемного папашу», который не в состоянии поменять колесо на своем Chevrolet Traverse.
Дарья Климова Фото: tiremeetsroad.com
Ранее мы писали
Сегодня мы вспомним тольяттинскую компанию «Бронто» и ее главные внедорожные продукты, отличавшиеся оригинальностью ...Читать далее
По словам Элли Кларк, именно так зовут женщину на фото, она вовсе не меняет колесо. Колесо установил муж, а она просто решила немного ему помочь и присела, чтобы наживить болты, которые он затем успешно затянул. Ее возмутил тот факт, что люди не разобравшись в ситуации, не стеснялись оскорблять незнакомых людей. Более того, человек, сделавший фотографию, не подошел к ней, чтобы предложить помощь, а предпочел просто втихую запостить удачный снимок в соцсети.
Упомянутые модели: Chevrolet Traverse (от 2 990 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 3 080 000 РChevrolet Traverse 2018 в Москве
- 2 700 000 РChevrolet Traverse 2018 в Москве
- 4 525 000 РChevrolet Traverse 2021 в Москве
- 3 790 000 РChevrolet Traverse 2019 в Москве
- 3 095 000 РChevrolet Traverse 2018 в Москве
- 3 905 000 РChevrolet Traverse 2021 в Москве
- 4 225 000 РChevrolet Traverse 2021 в Москве
- 4 535 000 РChevrolet Traverse 2021 в Москве
- 3 915 000 РChevrolet Traverse 2021 в Москве
- 4 065 000 РChevrolet Traverse 2021 в Москве
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Возврат водительского удостоверения после лишения в 2021 году: процедура, необходимые документы и сроки
Продажа Chevrolet Traverse
Купить Chevrolet Traverse 2020 в Москве
3 840 000 Р
Купить Chevrolet Traverse 2018 в Москве
2 700 000 Р
Купить Chevrolet Traverse 2018 в Москве
2 700 000 Р
Купить Chevrolet Traverse 2019 в Москве
3 790 000 Р
Купить Chevrolet Traverse 2021 в Москве
4 535 000 Р
Купить Chevrolet Traverse 2019 в Москве
3 790 000 Р
Купить Chevrolet Traverse 2018 в Москве
3 095 000 Р
Купить Chevrolet Traverse 2018 в Москве
3 080 000 Р
Купить Chevrolet Traverse 2018 в Москве
3 095 000 Р
Купить Chevrolet Traverse 2021 в Москве
3 905 000 Р
Купить Chevrolet Traverse 2021 в Москве
3 915 000 Р
Купить Chevrolet Traverse 2021 в МосквеОбъявления о продаже Chevrolet Traverse
4 065 000 Р
Транспортный налог
Рейтинги машин