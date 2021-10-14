14 октября 2021, 00:06
Sollers запускает в России каршеринг электрокаров
Холдинг Sollers намерен развивать в России сервис краткосрочной аренды электрокаров. Но стартовой площадкой станет вовсе не Москва, а Владивосток, где многие жители уже сейчас ездят на подержанных японских электромобилях.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Во Владивостоке и во всем Приморском крае электрокары популярнее, чем где-либо еще в России. По данным «Дрома», на середину 2021 года в Приморье на учете состояло более полутора тысяч электромобилей. В подавляющем большинстве это подержанные праворульные Nissan Leaf, ввезенные из Японии. Какие именно автомобили пополнят парк каршеринга Sollers, пока не сообщается. На своем заводе во Владивостоке компания выпускает Mazda6, CX-5 и CX-9, но электрокаров среди них нет.
Упомянутые модели: Nissan Leaf, Mazda 6 (от 1 224 000 Р), Mazda CX-5 (от 1 369 000 Р), Mazda CX-9 (от 2 795 000 Р)
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