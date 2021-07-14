Советский правительственный лимузин оценили в 8 млн рублей
Фото: auto.ru
На портале Авто.ру появилась очередная «капсула времени». На этот раз продавец выставил 60-летнюю правительственную «Чайку». Как уверяет владелец, машина из автопарка особого назначения. Пробег черного ГАЗ-13 «Чайка» составляет 10 000 километров.
Советский правительственный лимузин предлагают купить вместе с мотоциклом «Урал», который, по словам владельца, работал в сопровождении. Два транспортных средства оценили в 8,3 миллиона рублей.
Автомобиль имеет небольшой пробег, потому что служил в качестве подмены министра иностранных дел СССР Андрея Громыко с 1957 по 1985 год. Транспортное средство прошло техническое обслуживание и находится в идеальном техническом состоянии.
«Чайка» оснащена 5,5-литровым двигателем V8 мощностью 195 лошадиных сил. В паре с силовой установкой работает трехступенчатая автоматическая трансмиссия. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 20 секунд, максимальная скорость составляет 160 км/ч.
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